今年の「ぴよりん」クリスマスケーキは5種 『ブッシュドノエル』が6年ぶり登場
ジェイアール東海フードサービスは、人気スイーツ「ぴよりん」の2025年クリスマスケーキの予約受付を開始する。
【写真】フランボワーズ×紅茶『大きなトナカイぴよりん』断面図
今年は、毎年好評の『ぴよりんデコレーション』『クリスマスアソート』、1年ぶりに復活する『クリスマスぴよりんDX』に加え、19年以来6年ぶりに登場する『ブッシュドノエル』、そしてクリスマスシーズンを彩る初登場の『大きなトナカイぴよりん』がラインナップ。冬の夜空に咲く花のように、可憐で温かみのある特別なクリスマスを演出するコレクションとなっている。予約は特別抽選制とし、24日より受付を開始する。
冬の夜空に咲く花をイメージした、今年のクリスマスコレクション。澄んだ夜空の下、冷たい空気の中でそっと心に咲く小さな花のように、見る人をふわっと温めるラインナップに。静かな冬の街に灯る明かりや、雪の中にちりばめた小さな花びらをイメージし、ぴよりんらしいかわいらしさと上品さを詰め込んだ。寒い季節に、笑顔とぬくもりを届ける。
■濃厚な味わいと華やかさが織りなす『ぴよりんのブッシュドノエル』（6900円）
ブラウニー：土台部分には、濃厚なチョコレートをぜいたくに使ったブラウニーに、フランボワーズの実を加えた。芳醇な甘みと華やかな酸味が絶妙に調和する。
ブッシュドノエル：しっとりとした生地にリッチなチョコレートクリームを巻き上げ、さらに香り高いココアソース入りクリームで丁寧に包み込んだ。
クリスマスツリー風パイタワー＆ぴよりんサンタ：サクサク食感のパイタワーを、ココアクリームで繊細にデコレーション。苺やブルーベリー、小さな花をちりばめて華やかに仕上げ、サンタに扮したぴよりんが真ん中にちょこんとたたずんでいる。
■初登場！トナカイに変身した『大きなトナカイぴよりん』（4200円）
ぜいたくな味わいの層：甘酸っぱいフランボワーズムースとフランボワーズジュレを、香り高いアールグレイ紅茶ムースでふんわりと包み込んだ、ぜいたくな層仕立て。優雅な紅茶の風味と、華やかなベリーの酸味が口の中でやさしく溶け合い、冬の特別なひとときを上品に演出する。
かわいさの秘密：トナカイの角とサンタ帽をかぶって、愛らしいトナカイに大変身したぴよりん。頭には小さな花でおめかしをし、羽のチョコレートをよく見ると、繊細な花柄が浮かび上がる。細部にまでこだわりを込めた、かわいさと遊び心がいっぱいの、ちょっと大きめのトナカイぴよりん。
■定番人気の『ぴよりんデコレーション』（5900円）
毎年人気の定番クリスマスケーキ。しっとり焼き上げたスポンジには、たっぷりの国産いちごをサンド。まろやかな生クリームとの相性も抜群。サンタ帽のぴよりんがかわいく飾られ、楽しいクリスマスを彩る。
■ちっちゃなサンタ帽がかわいい『クリスマスぴよりんDX』（6900円）
昨年は休んでいた人気の『ぴよりんDX』が、今年ついに登場。バターを使用したレモンムースと、桃の果実入りの桃ジュレを、なめらかなぴよりんババロアで包み込んだ。羽には華やかな花柄をあしらい、大きな体にちょこんと乗ったサンタ帽と小さな花が、愛らしさをいっそう引き立てる。
■いろんな味を楽しめる『ぴよりんアソート』（3900円）
今年も人気の『ぴよりんアソート』が登場。定番ぴよりんに加え、サンタやトナカイ、いちごなど、全6種類のかわいいぴよりんを楽しめる。サンタやトナカイに扮したぴよりんたちと一緒に、ステキなクリスマスを。
※価格は全て税込
