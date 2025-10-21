テレ朝、首相指名選挙で2番組急きょ休止 DAIGOは粋な投稿「家族に大好評だった…」
テレビ朝日では、21日放送予定だった『徹子の部屋』（後1：00）および『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？』（後1：30）について、『大下容子ワイド！スクランブル総理指名選挙SP』放送のため、急きょ中止となった。
【写真】自身で作った！家族に大好評だった料理を公開したDAIGO
『徹子の部屋』の公式サイトでは「10月21日（火）放送予定でした『市毛良枝さん』は
大下容子ワイド！スクランブル総理指名選挙SPのため、休止となります。『市毛良枝さん』の放送日は、未定です」と伝えた。
DAIGOは、自身のXを更新し「本日のDAIGOも台所は総理指名選挙の特番により、お休みとなりました。明日からまた是非ご覧下さい。代わりに家族に大好評だった。DAIGOが作ったタラとベーコンのマヨしょうゆの画像をどうぞ！」と写真を添えて投稿している。
【写真】自身で作った！家族に大好評だった料理を公開したDAIGO
『徹子の部屋』の公式サイトでは「10月21日（火）放送予定でした『市毛良枝さん』は
大下容子ワイド！スクランブル総理指名選挙SPのため、休止となります。『市毛良枝さん』の放送日は、未定です」と伝えた。
DAIGOは、自身のXを更新し「本日のDAIGOも台所は総理指名選挙の特番により、お休みとなりました。明日からまた是非ご覧下さい。代わりに家族に大好評だった。DAIGOが作ったタラとベーコンのマヨしょうゆの画像をどうぞ！」と写真を添えて投稿している。