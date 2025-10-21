日本維新の会（維新）の吉村洋文代表（50）が自民党との連立政権合意から一夜明けた21日、フジテレビの情報番組「サン!シャイン」（月〜金曜前8・14）に生出演。出演中の閣僚速報に笑顔を見せる場面があった。

吉村代表は20日、自民の高市早苗総裁と国会内で会談し、連立政権樹立で合意文書に署名。維新は当面閣僚を出さない閣外協力にとどめる。

両党の政策協議では、維新が提示した12項目の要求のうち、憲法改正や外交・安全保障、エネルギーなどの基本政策で一致。「副首都」構想の推進も確認した。中でも吉村氏が「連立の絶対条件」としたのは国会議員の定数削減。「むちゃくちゃ難しい判断。でも、約束していただいた」と、高市氏の覚悟が連立合意の決め手だったことを明かした。衆院議員の1割減を目標に据え、臨時国会に関連法案を提出して成立を図る方針だ。

この日、生出演で合意内容について話を進める中、「財務相に片山さつき氏の起用固まる」の速報が入った。

これに、吉村代表は「面白いですね。高市さんも本気でいろいろとやり始めているなっていう気がします」と見解を示した。

佐々木恭子アナウンサーから「閣僚人事はどのあたりまで耳に入ってるんですか？」と聞かれると、「全然耳に入ってません」と吉村代表。「だってこれ総理の専権だし、僕も教えてくれとは言わないです」と話した。

そのうえで「やっぱり高市さんの政策を進めたいっていう思いなんでしょうね」と指摘。「だから、僕らも高市さんが高市さんらしさを失うことなく（やってほしい）。どうしても議員内閣制なので、総理になるとできないこともいっぱい出てくる。でも、そのらしさを失うことなく、突き進んだ方がいいと思います。だから僕らもそういう考え方で高市さんと一緒にやっていきたいと思っています」とした。