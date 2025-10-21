文化放送で放送中の『ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば』（毎週日曜日 午前10時00分～午後1時00分）は、11月23日（日・祝）に東京・CITY HALL & GALLERY GOTANDAにて、トークライブ第2弾「おかしばのしゃべり場」を開催。ゲストに、アンジャッシュ・渡部建、なすなかにしの出演が決定した。

当番組は、ますだおかだ・岡田圭右とアンタッチャブル・柴田英嗣がパーソナリティを務める超絶ポジティブバラエティ。今年4月に放送時間を3時間に拡大し、パワーアップした賑やかな生放送をお送りしている。

このたび開催する「おかしばのしゃべり場」は約1年ぶり2回目となる番組発のトークライブで、今回は2部構成での開催となる。アンジャッシュ・渡部建、なすなかにしをゲストに迎え、トークあり、企画ありの、この日限りのスペシャルイベントをお届け。もちろん、岡田と柴田による漫才も披露する。

A面（第一部）にゲスト出演するなすなかにし（那須晃行、中西茂樹）は、岡田の事務所の後輩。柴田とも番組でたびたび共演しているロケの帝王が、持ち前のトークでイベントを盛り上げる。そしてB面（第二部）にゲスト出演するアンジャッシュ・渡部建は、柴田の事務所の先輩。芸歴5年未満の超若手芸人・タルタル関数、おーしゃんずも登場し、番組レギュラーの座を掛けてステージを縦横無尽に駆け回る。

さらに、数量限定のグッズコンプリートセット購入者が参加できる特典会の実施も決定した。岡田があなたのためだけにギャグを披露したり、柴田を独り占めできる特典会を予定している。また、甲斐彩加アナウンサーと小宅世人アナウンサーによる特典会も実施予定だ。

現在、チケットの一般販売を受付中（https://bunkajoqr.zaiko.io/e/okashi251123）。イベントの詳しい内容や追加情報については、今後の放送内や番組X（@okashi_joqr）で発表する。

■岡田圭右と柴田英嗣が意気込みを語ったインタビューが到着!!

●イベント第2弾への意気込みは？

岡田：昨年のイベント第1弾はちょうど私の誕生日当日でね。大好評により第2弾ということで、ありがたいですね。今回は文化放送を飛び出して、よりパワーアップして開催します。

柴田：2回目ということで、ここで我々の座右の銘を言っておきましょうか。座右の銘は「キープ」!! 維持です！ 昨年のイベントも好評だったということなので、「キープ」でまいりたいと思います！

岡田：「安定」です!!（笑）。やっぱりラジオはね、リスナーとの距離が近いじゃないですか。中でもイベントは一番距離が近くなる場所ですから、みんなで楽しく盛り上げていきたいですね。リスナーの皆さんとよりコミュニケーションが取れるような企画も考えていますよ。ラジオはある意味「ファミリー」ですから、リスナーの皆さんと、家族感をさらに強めたいなと思ってます。お互い家族に関してはいろいろあった人生ですから、家族に対する「愛」は深いと思うんでね。イベントでは、おかしばファミリーへの愛、家族愛を深めたいと思います。

●ゲストとして、渡部建さん、なすなかにしのお二人が出演します。

岡田：渡部さんが昨年に続き再びゲストで出てくれるというですけど。

柴田：なんでなんですか？（笑）。我々に物申したいってことなんでしょうかねぇ。怒りの鉄槌を下しに来るんでしょうか。前回、なんで渡部さんが（オファーを）受けてくれたのかも分かってないんですよ。

岡田：前回「ラジオとは」みたいなことを問うスタンスで来てくれましたけど…。

柴田：今回も、渡部さんからのダメ出しを待ってますよ。

岡田：なすなかにしは私の事務所の後輩で、柴田くんも共演することも多いからね。共通のかわいい後輩なんで、もちろん楽しい雰囲気になるんちゃうかな。あと、まだシークレットゲストもいますから！ 次世代のお笑いニュースターが来ますよ！

柴田：超新人がどーんと来ますから！ ぜひチェック!!!

●イベントでは、お二人による漫才披露や企画のほか、初の特典会も開催します。楽しみなことは？

柴田：わたくし、企画をいくつも出してるんですよ。通ってない企画もあるんですけど、ぜひ実施したいのはカラオケコーナーですね。過去に番組でやったんですけど、あれが楽しすぎちゃって！ 歌いたいな～と思ってます。本当は、おかしばの曲も作りたいんですよ。

岡田：いつか、おかしばのテーマソングをね。

柴田：ぜひ作りたいですね。でもイベントでは、とりあえずカラオケの時間を作ってほしい！ 人前で歌うのも恥ずかしいですけど…歌います！（笑）。

岡田：柴田のカラオケコーナーがあるということですね！ 笑いあり、歌もあり。いろんなこと盛りだくさんの賑やかなイベントになるでしょう！ どうぞお楽しみに!!

【イベント概要】

■イベント名： 「おかしばのしゃべり場」

■日程： 2025年11月23日（日・祝）

【A面（第一部）】12時30分開場 / 13時00分開演

【B面（第二部）】16時30分開場 / 17時00分開演

■出演： ますだおかだ・岡田圭右、アンタッチャブル・柴田英嗣、文化放送アナウンサー・甲斐彩加、小宅世人

■ゲスト：

【A面（第一部）】なすなかにし

【B面（第二部）】アンジャッシュ・渡部建、タルタル関数、池城どんぐし、おーしゃんず

■会場： CITY HALL & GALLERY GOTANDA（東京都品川区西五反田8丁目4－13）

■チケット： Zaikoにて一般販売中（https://bunkajoqr.zaiko.io/e/okashi251123）

【番組概要】

■番組名： 『ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば』

■放送日時： 毎週日曜日 午前10時00分～午後1時00分 ※生放送

■出演： ますだおかだ・岡田圭右、アンタッチャブル・柴田英嗣、甲斐彩加、小宅世人（共に文化放送アナウンサー）

■メールアドレス： okashi@joqr.net ■番組X： @okashi_joqr ■推奨ハッシュタグ： #おかしば