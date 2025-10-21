今夏のパシフィックＳなど米国のダートＧ１で３勝のフィアースネス（牡４歳、米・トッド・プレッチャー厩舎、父シティオブライト）が、ブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（現地時間１１月１日、米国・デルマー競馬場、ダート２０００メートル）を最後に引退して種牡馬入りすることが１０月２１日、分かった。

２０日にクールモアが発表したもので、米国・ケンタッキー州のアシュフォードスタッドで種牡馬入りする。同グループのシエラレオーネ（牡４歳、米・チャド・ブラウン厩舎、父ガンランナー）に続き、ブリーダーズＣ後の引退＆種牡馬入りの発表となった。

同馬は昨年のケンタッキーダービーでは１番人気でまさかの１５着惨敗。その後、トラヴァーズＳを制し、ブリーダーズＣではシエラレーネに続く２着で、日本から参戦のフォーエバーヤング（３着）に先着していた。

ＢＣクラシックでは日本から挑むフォーエバーヤングと３度目の対決となる。シエラレオーネも参戦予定。昨年のＢＣ１〜３着馬の宿命の再戦に、ＳＮＳでは「フォーエバーヤングとの最終決戦だな」「フォーエバーヤングのライバル達はほんと良いキャラしているよね」「フォーエバーヤングは最後の決着をつけなければならない」などのコメントが寄せられている。