¡ÚÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ëQ¡õA¡Û°ä¸À½ñ¤ËŽ¢Ä¹ÃË¤ËÁ´³ÛÁêÂ³Ž£¤È¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÏÌã¤¨¤Ê¤¤¡©
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤â¤á¤ë¤Û¤Éºâ»º¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï°ä»º¤Î³Û¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¡£
¼ÂºÝ¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿°ä»ºÊ¬³ä°Æ·ï¤Î¤¦¤Á¡¢33¡ó¤¬1000Ëü±ß°Ê²¼¡¢44¡ó¤¬5000Ëü±ß°Ê²¼¤È¡¢¤É¤Î²ÈÄí¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¿È¶á¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ê¢¨ÎáÏÂ3Ç¯¡Ö»ÊË¡Åý·×Ç¯Êó¡×¤è¤ê¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÃæÎ¤ÈÞº»»Ò¤µ¤ó¤¬Q¡õA·Á¼°¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Q¡¥ °ä¸À½ñ¤ËŽ¢Ä¹ÃË¤ËÁ´³ÛÁêÂ³¤¹¤ëŽ£¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤Û¤«¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ï1±ß¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡©
A¡¥ Ž¢°äÎ±Ê¬Ž£¤òÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹
¡Ö°äÎ±Ê¬¡×¤È¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ì±Ë¡¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ä»º¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¼è¤êÊ¬¤Î¤³¤È¡£°ä¸À½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ï°äÎ±Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°äÎ±Ê¬¤òÀÁµá¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡¢»Ò¤É¤â¡¢Î¾¿Æ¡£°äÎ±Ê¬¤Ï¡ÖË¡ÄêÁêÂ³³ä¹ç¤Î1/2¤Þ¤¿¤Ï1/3¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¤À¤ì¤¬ÁêÂ³¿Í¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£·»Äï»ÐËå¤Ë¤Ï¡¢°äÎ±Ê¬¤òÀÁµá¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Q¡¥ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¡¢°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©
A¡¥²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÄ´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤¹
ÁêÂ³¿Í¤É¤¦¤·¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø°ä»ºÊ¬³äÄ´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¿½¤·Î©¤Æ¸å¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎºÛÈ½´±¤ÈÄ´Ää°Ñ°÷¤¬¡¢ÁêÂ³¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çÄ¥¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
Q¡¥¸Î¿Í¤Î²ð¸î¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¡©
A¡¥Ž¢´óÍ¿Ê¬Ž£¤òÀÁµá¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â
²ð¸î¤ä²È¶È¤Î¼êÅÁ¤¤¤òÌµ½þ¤Ç¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¸Î¿Í¤Îºâ»º¤Î°Ý»ý¤Þ¤¿¤ÏÁý²Ã¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤è¤êÂ¿¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö´óÍ¿Ê¬¡×¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì±Ë¡¤Ç¤Ï¿ÆÂ²´Ö¤ËÉÞÍÜµÁÌ³¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ÏÉÞÍÜµÁÌ³¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢´óÍ¿Ê¬ÀÁµá¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤á¡£2019Ç¯¤ÎÁêÂ³Ë¡²þÀµ°Ê¹ß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡ÊÄ¹ÃË¤Î²Ç¡Ë¤Ê¤ÉÁêÂ³¿Í°Ê³°¤â¡ÖÆÃÊÌ´óÍ¿ÎÁ¡×¤¬ÀÁµá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡¥¸Î¿Í¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡©
A¡¥Ž¢ÆÃÊÌ¼õ±×Ž£¤È¤·¤ÆÁêÂ³Ê¬¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½
°ìÉô¤ÎÁêÂ³¿Í¤À¤±¤¬¸Î¿Í¤«¤éÀ¸Á°Â£Í¿¤ä°äÂ£¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Íø±×¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÆÃÊÌ¼õ±×¡×¤È¤¤¤¤¡¢Â¿³Û¤Î·ëº§»ý»²¶â¤ä½»Âð¹ØÆþÈñ¡¢Âç³Ø¡¦Î±³ØÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í´Ö¤Î¸øÊ¿¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÆÃÊÌ¼õ±×¡×Ê¬¤òÁêÂ³³Û¤«¤éº¹¤·°ú¤¤¤Æ·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢À¸Á°¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶âÁ¬¤Ê¤É¤¬¡ÖÆÃÊÌ¼õ±×¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£
ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§¤äÊ£»¨¤Ê¼êÂ³¤¤¬´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤ËÊÛ¸î»Î¤äÀÇÍý»Î¤Ê¤É¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨2025Ç¯1·î8Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥½¥ì¥¤¥æË¡Î§»öÌ³½ê¡×ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡£ÅìËÌÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡¢Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ëLLM¥³¡¼¥¹½¤Î»¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÊÛ¸î»Î¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤¤¤¿Î¥º§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÆÉ¤àËÜ¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯2·î17¹æ¤è¤ê¡Ë