京都の行列ラーメン「本家第一旭」大阪初出店を発表 直営店が天満に10・31誕生【詳細・コメント】
京都の行列ラーメン店「本家第一旭」の直営となる大阪初店舗「本家第一旭 天満店」が、10月31日オープンすることが決まった。運営の株式会社たかばしが発表した。
【写真】本家第一旭のラーメン＆大阪・天満店
「本家第一旭」は、京都駅前の本店と烏丸店で年間34万人が来店する不動の人気を誇る。1947年の創業以来、78年間守り続ける豚骨醤油スープ、京都の近藤製麺の麺、九条ネギ、緑豆もやし、京都伏見の生醤油など、厳選された京都の素材にこだわる。
近年では珍しい火力の強い三連釜を使用することにより、より一層豚本来の旨味を引き出す職人技が大阪へ。「守り続け、磨き続けてきた本家第一旭の歴史と熱意が詰まった渾身の一杯をお召し上がりください」と呼びかける。
■たかばし代表取締役 森田孝祐のコメント
この度、3店舗目の直営店を初の大阪で出店する事になりました。
僕たちの今後の出店スタイルは“直営”にこだわり、本家第一旭本店の味とクオリティを様々な地に広げていきたいと思っております。
ラーメンをつくるのは“人”です。
直営店は味を伝えるだけでなく、「感謝の心」や「おもてなしの姿勢」をスタッフ一人一人に伝承できる場所で、フランチャイズでは伝えきれない職人の感性・チームの雰囲気・人の温度を次世代へ繋いでいく事ができる。それが直営展開をしていく最大の目的です。
さらに、“老舗”という言葉は時間ではなく信頼で作られていくと思っております。
だからこそ、本家第一旭は店舗を増やすスピードよりも、品質・人財・体験を最優先にしています。
全店舗を自らの手で運営することで、味のバラつきをなくし、どの店舗でも本家第一旭本店らしさを体感できるようにしています。
■天満店店長のコメント
京都で培った経験を糧に、大阪という新たな舞台で挑戦します。
お客様がご来店された際に、「なんだか居心地がいい」「また来たい」と感じていただけるよう、一杯一杯に心を込めて本気で向き合います。
仲間と共に愛される人・愛される店作りを目指してまいります。
■店舗概要
本家第一旭 天満店
開店日：2025年10月31日（金）グランドオープン
住所：大阪府大阪市北区天神橋5‐8‐8
営業時間：午前10時〜深夜0時30分（ラストオーダー深夜0時）
座席数：カウンター8席、テーブル12席
