すき家に今年も鍋が登場 しびれる辛さがやみつきになる『牛・胡麻麻辣湯鍋』が仲間入り
牛丼チェーン店「すき家」は、28日午前9時より、『牛すき鍋定食』『牛・胡麻麻辣湯（マーラータン）鍋定食』を販売する。
【写真】もっちり春雨がたまらない…『牛・胡麻麻辣湯鍋』
同店では毎年、秋が深まり温かい料理が食べたくなるこの時期に、鍋商品を販売している。今年も牛肉や、1日の摂取目安の半量が摂れる野菜、うどんなどのたっぷりの具材を堪能できる『牛すき鍋定食』を販売する。特製の割り下がしみ込んだ柔らかな牛肉や白菜、白滝を一口頬張ると、口いっぱいに旨みが広がる。セットで付いてくるたまごは、溶き卵にして具材と合わせたり、鍋に回し入れて卵とじにしたり、好みの食べ方で楽しめる。
同時に、今年はしびれる辛さがやみつきになる『牛・胡麻麻辣湯鍋定食』を販売。唐辛子と花椒、練り胡麻、すり胡麻、ピーナッツペーストを使い、ピリリとした辛さの中にコクを感じられるスープに仕上げた。また、麻辣湯らしさにこだわり、もちもちとした食感のじゃがいも春雨を使用。花椒や五香粉、カルダモン、ジンジャー、クミンが香る別添えの麻辣オイルを好みで加えると、食欲をそそる香りがふんわりと広がり、ごはんが進むこと間違いなし。しびれる辛さのスープとたっぷりの具材、香り豊かな麻辣オイルが織りなす、同店オリジナル麻辣湯を楽しむことができる。
同店の鍋は店内でグツグツ煮込みながら食べられるのはもちろんのこと、持ち帰りも可能。
■商品概要 ※価格は税込み
『牛すき鍋定食（たまご1個）』
価格：ごはんミニ900円／並盛930円／ごはん大盛980円
『牛・胡麻麻辣湯鍋定食』
価格：ごはんミニ950円／並盛980円／ごはん大盛1030円
『牛すき鍋 単品（たまご1個）』
価格：800円
『牛・胡麻麻辣湯鍋 単品』
価格：850円
