長澤まさみが公開中の「おーい、応為」で新境地を見せている。

挑んだ役は、江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎の娘・お栄。応為の号を授かり、絵師として活躍した女性だ。実在の人物を個性豊かに演じきり、「私ならではの応為になったのではないか」と自信をのぞかせる。（近藤孝）

お栄は、夫と離縁した後、北斎（永瀬正敏）と共に暮らしながら絵筆をとり、美人画に才能を発揮する。威勢のいいたんかを切り、堂々と歩く姿は男勝り。一方、美に対して鋭敏な感性を持ち、北斎や絵師の善次郎（高橋海人）らに向けるまなざしは、ぶっきらぼうだが、温かみがある。

そんなお栄という人物を、長澤は「間違っていることがあれば譲れないといった意志の強さが印象的だが、乙女心や子供っぽさ、繊細さも持ち合わせている女性」と受け止めた。

豪快なだけでない、多面的な女性を演じるのに、「人物像を固めるのがすごく難しい」と感じつつ、「くっきり、はっきり演じられるといい」と考えながら撮影に臨んだ。ところが、大森立嗣監督からまず言われたのは、「演技しなくていいから」だった。

その言葉に、「やっぱり、そう来るか」と思ったという。２０２０年の「ＭＯＴＨＥＲ マザー」で大森監督と組み、子供に対してゆがんだ愛情を示す母親を演じた時の感覚がよみがえったからだ。

「大森監督は、映画は人間の記録のようなもの、演技は頭でするものではないと考えているのだと思う。だから、役と俳優本人が融合した、そのはかない瞬間を、監督は狙っているような気がします。演出らしい演出はしないで、俳優が持っているものを引き出して、それを切り取ってくれるんです」

つまり、監督が求めているのは「長澤さんのままで」だと理解した。「以前は様々な役を演じる時、自分とは違うキャラクターと捉えて演じることが多かったけど、最近は、私が演じているからこその役としてできあがっていくのを実感できるようになってきた。今回も、そういったチャレンジができたと思う」

冒頭、夫とけんかして街に飛び出していくシーンをはじめ、さっそうと歩く姿、すっくと立つ姿が、男勝りのお栄のキャラクターを見事に表現している。狭い部屋の中で、足を投げ出しているポーズもさまになっている。「私は身長も高いし、手も大きいし、骨格がしっかりしているんです。持てあましているくらい。監督は、そういったところに、お栄らしさを感じたのではないでしょうか」

あえて男っぽく動くことを意識せずに演じられたのも、「私の体の印象が助けてくれたのかもしれない」と言う。スクリーンに「私が演じる応為」が映っているのは間違いない。