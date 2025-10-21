NPB(日本野球機構)は21日、9・10月度に最も活躍した投手と打者に贈られる「大樹生命月間MVP賞」を発表。パ・リーグでは、投手部門でロッテ・種市篤暉投手、打者部門でソフトバンク・栗原陵矢選手が受賞しました。

種市投手は9年目での初受賞。以前から「1回はプロ野球選手として取りたい」と語っており、念願の受賞となりました。

種市投手は9・10月で5試合に先発登板。リーグトップの防御率0.95、48奪三振、リーグトップタイの4勝を記録する好成績を残しました。9月最初の登板となった3日の日本ハム戦では、11奪三振を記録するなど9回1失点の好投。以降も好投を続け、3試合連続での勝利をあげました。さらに27日の日本ハム戦では熱投を披露。自己最速155キロ＆自己最多15奪三振を記録するという、奪三振ショーを見せました。

また、打者部門で受賞した栗原選手は、これが3度目の受賞。9・10月の24試合に先発出場し、リーグトップの打率.359、20打点、長打率.587をマーク。さらにリーグ2位の出塁率.413、リーグ3位の33安打を記録しました。この躍動はチームを勝利に導く結果に直結。9月25日〜27日の3試合では全試合で決勝打を放っています。今季はケガにも苦しまされましたが、シーズン終盤にはチームのリーグ優勝に大きく貢献しました。

【大樹生命月間MVP賞 9、10月度受賞者】

▼セ・リーグ

投手部門：吉村貢司郎(ヤクルト)2度目の受賞

打者部門：岡本和真(巨人) 5度目の受賞

▼パ・リーグ投手部門：種市篤暉(ロッテ)初受賞打者部門：栗原陵矢(ソフトバンク)3度目の受賞