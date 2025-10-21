¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡£Çò´ÖÈþÎÜ 4th ¼Ì¿¿½¸¡ÖMERCI¡×¤Î½ñ±Æ¤È¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï¡¢11·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¸µNMB48Çò´ÖÈþÎÜ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖMERCI¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3,400±ß¡£
¡¡º£²ó¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹á¤êÉº¤¦¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥À¥Ê¥ó¡£°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö»þ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Èà½÷¤Î2ºîÌÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ND CHOW»á¤È¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤¬Á¯Îõ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£´ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤ò»Ä¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢10·î¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ28ºÐ¤Ë¤Ê¤ë»ä¤Î¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤ÆÌµÍý¤ò¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢28ºÐ¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¼«Á³¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¿§µ¤¤äÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤µ¤â¡Ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
È¯ÇäµÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
³«ºÅÆü»þ¡§11·î14Æü18»þ
È¯ÇäµÇ°¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ÚHMV&BOOKS SHIBUYA¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§11·î14Æü Âè1Éô 18»þ～/Âè2Éô 16»þ～
¡Ú½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§11·î16Æü Âè1Éô 14»þ～/Âè2Éô 17»þ～
¡ÚTSUTAYA EBISUBASHI¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§11·î12Æü Âè1Éô 13»þ～/Âè2Éô 16»þ～
