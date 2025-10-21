幾田りらが、新曲「Voyage」を10月31日に配信リリースする。

同楽曲は、今回で3年連続開催の『DayDay.』（日本テレビ）高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン』の課題曲として、幾田が書き下ろしたもの。同コンテストは、1つの課題曲で高校生がダンス動画を制作、投稿し、高校No.1ダンス動画を決定する企画となっている。また、ダンスの振り付けはアバンギャルディのプロデューサー／振付師のakaneが担当した。

楽曲では、夢や希望を追い求める中での悩みや葛藤を自身の想いを重ねて書き下ろしており、企画に参加する高校生に寄り添う気持ちも込められている。楽曲の印象的なコーラスパートには、幾田も2021年まで所属していたアコースティックセッションユニット ぷらそにかのメンバーとその卒業生も参加した。

さらに、リリースに先駆けて公開中のショートバージョンのダンス動画には、『DayDay.』レギュラー出演者で『LOVEダン 2026』応援サポーターの佐藤大樹（FANTASTICS）、許豊凡（INI）、中間淳太（WEST.）、FUMA（&TEAM）も参加している。

なお『LOVEダン 2026』へのエントリーは、2026年1月14日18時までとなっている。

＜幾田りら コメント＞

「LOVEダン2026」の課題曲を担当します、幾田りらです。皆さんの高校生活の中でダンスにかける思いであったり、今自分が表現したいものを楽曲に合わせてダンスにぶつけてもらえると嬉しいです！ご応募お待ちしております！

＜akane コメント＞

今年もこの企画に参加できることがとても嬉しいです！仲間と力を合わせ、一瞬一瞬を大切にしながら、この場でしか生まれない作品を創り上げていただきたいです。挑戦を重ねる中で、仲間と共に喜びや悔しさを分かち合い、大きく成長していくことを願っています。全力で表現した気持ちは必ず観る人に届きます。ここでの経験が皆さんの一生の宝物になることを楽しみにしています！

（文＝リアルサウンド編集部）