エコモットは大幅続伸、「ＧｅｎＶｉｔａｌ ＬＴＥ」に新機能追加を好感 エコモットは大幅続伸、「ＧｅｎＶｉｔａｌ ＬＴＥ」に新機能追加を好感

エコモット<3987.T>は大幅続伸している。２０日の取引終了後、子会社の「ＧＲＩＦＦＹ」が提供する体調管理ソリューション「ＧｅｎＶｉｔａｌ ＬＴＥ（ゲンバイタルＬＴＥ）」にメッセージ送信機能とＩｏＴ連携機能を追加したと発表しており、サービスの拡充を好感する買いが入っている。



ゲンバイタルＬＴＥはリストバンドより収集された現場作業員の心拍数や現場内の暑さ指数から、現場作業員の体調を４段階で判定し作業管理者と本人にアラート通知するサービス。今回の新機能の追加により、管理者がメッセージを送信し迅速かつ効率的な作業指示や注意喚起ができるようになった。また、クラウド計測サービスとの連携により、雨量や風速などの計測値が警戒値を超えた際に、自動通知を行うこともできる。



出所：MINKABU PRESS