「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２１日午後１時現在で三井松島ホールディングス<1518.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



三井松島ＨＤは全体相場と連動しない動きで、１０月に入ってから１３００円近辺でのもみ合いに終始している。株式分割後に出来高こそ増えているが株価の方向性は見えにくい状態にあり、リスクオン相場に乗れていない点で見切り売りを誘いやすい面もあるようだ。ただ、ゴールドマンの手口で貸株市場を経由した空売りが高水準に積み上がっている。株式５分割に絡む特殊事情もありそうだが、信用買い残の方に重さはなく、株式需給面ではもみ合い上放れに転じる可能性を内包している。



出所：MINKABU PRESS