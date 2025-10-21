神戸のSNS投稿に乃木坂46ファン感激「これは泣ける」「このタイミングで…」「写真可愛すぎ」
ヴィッセル神戸が21日にクラブ公式X(旧ツイッター/@visselkobe)を更新し、乃木坂46の五百城茉央さんにメッセージを送った。
神戸市出身で「クラブ30周年アンバサダー」を務める五百城さんは、17日にホームで行われたJ1第34節・鹿島アントラーズ戦(△0-0)に来場。その後、19日深夜放送のテレビ東京『乃木坂工事中』で最新シングルのフォーメーション発表があり、加入後初めて選抜メンバー入りを逃した。
20日には「今、飛び箱の踏み台を踏み込みたい」と題したブログを投稿。選抜落ちの悔しさや今後の決意を綴っていた。
クラブは直接言及こそしていないが、「先日の鹿島戦でも素敵な笑顔を見せてくれた乃木坂46の五百城茉央さん。ヴィッセル神戸は五百城さんを応援しています これからもトモニ」と激励。併せてユニフォーム姿の五百城さんがマスコットのモーヴィとグータッチする写真をアップし、「MAO FOREVER FORWARD」のメッセージを添えた。
この投稿に対し、「ありがとうヴィッセル」「粋なことしてくれるやないの」「なんと優しいクラブ」「あまりにも最強の味方」「このタイミングでこの投稿は、選抜の一件を知ってのことだと思う」「最高のタイミング」「これは泣ける」「五百城さんめちゃくちゃ嬉しいだろうな」「流石にナイス、あと可愛すぎ」「写真のまおちゃんとっても可愛い」「優しい世界すぎる」「これからもトモニ」といった声が届いている。
先日の鹿島戦でも素敵な笑顔を見せてくれた乃木坂46の五百城茉央さん。— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) October 21, 2025
ヴィッセル神戸は五百城さんを応援しています
これからもトモニ❤️❤️#visselkobe #ヴィッセル神戸 @nogizaka46 pic.twitter.com/1NChCOdHpP