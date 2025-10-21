福知山成美のオラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ、来季の奈良加入が内定「私のストロングポイントは…」
奈良クラブは21日、福知山成美高のMFオラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ(18)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。
ナイジェリア出身の同選手はクラブ公式サイトを通じ、「私と私の可能性を信じてくださった、福知山成美高等学校の監督やスタッフ、学校の先生方にとても感謝しています。私の夢が叶いとても幸せです」とコメント。「私のストロングポイントは、スピードとドリブル、力強いシュートです」と自己紹介し、「早くピッチに立って勝利のためにプレーしたいです」と意気込んだ。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MFオラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
(Olasunkanmi Abdulwaheed Dayo)
■生年月日
2007年7月21日(18歳)
■出身地
ナイジェリア
■身長/体重
175cm/66kg
■経歴
Iganmu FC(ナイジェリア)-福知山成美高
■コメント
「みなさん、こんにちは。私の名前はオラスカンミ アブドゥルワヒード ダヨです。ナイジェリア出身です。
福知山成美高等学校に来てFWとして3年間練習してきました。私と私の可能性を信じてくださった、福知山成美高等学校の監督やスタッフ、学校の先生方にとても感謝しています。私の夢が叶いとても幸せです。私のストロングポイントは、スピードとドリブル、力強いシュートです。早くピッチに立って勝利のためにプレーしたいです。
この機会を与えてくださった奈良クラブにも感謝を述べたいです。サポーターのために全力を尽くし、自分がさらに成長するように頑張ります。
奈良クラブでプレーすることを楽しみにしています。私の持っているもの全てを奈良クラブとそのサポーターに捧げます。応援よろしくお願いします。」
