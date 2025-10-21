Snow Manの宮舘涼太と佐久間大介が、『月刊ザテレビジョン』の連載「Snowらいふ」に登場。公式SNSで“薔薇”をテーマにした幻想的なビジュアルが公開され、ファンの間で大きな話題となっている。

【画像】“薔薇”をテーマに撮影した宮舘涼太＆佐久間大介／表紙は目黒蓮＆妻夫木聡／“だてさく”仲良しショット

■宮舘涼太＆佐久間大介が“薔薇”をテーマに幻想的な世界観を表現

宮舘と佐久間は白シャツを基調としたコーディネートを披露。宮舘はシアー素材のシャツをさらりと着こなし、佐久間はハリのあるシャツにゴールドのチェーンピアスを合わせた。

ふたりはピンクと赤の薔薇の装飾をはさんで立ち、そっと薔薇に手を添える。佐久間は前髪を目元にはらりと落としながらカメラを見つめ、宮舘は穏やかなまなざしで静かに佇む。

背景のブルーとイエローのグラデーションが、花の鮮やかさとふたりの美しさを引き立て、まるでアート作品のような雰囲気を放っている。

華やかでありながら静けさを感じさせる美麗な1枚に、SNSでは「だてさくと花は間違いない」「表情も質感も良すぎる」「眼福」「ビジュが芸術」「透明感がすごい」「まさに薔薇の王子と妖精」「世界観が尊い」「少女漫画に出てきそう」といったコメントが続出。

さらに、誌面では薔薇にまつわるエピソードや花言葉、アルバム『音故知新』についてのトークも掲載予定。ファンからは「早く本誌で見たい！」「写真もトークも楽しみ」との声も寄せられている。

■表紙は目黒蓮＆妻夫木聡

■ファンの間で“だてさく”の愛称で親しまれる宮舘涼太＆佐久間大介

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/