アメリカのドナルド・トランプ大統領は20日（日本時間21日）、ホワイトハウスで行われたイベントで、ドジャースの大谷翔平投手に言及。17日（同18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦で、ブルワーズ相手に3本塁打＆10奪三振の活躍を見せ、同シリーズMVPに輝いた大谷を「今まで見たなかで最高の投手であり、最高の打者だ」と絶賛した。



■トランプ大統領、今季の活躍も絶賛

トランプ氏は米大学野球の優勝チームをホワイトハウスに招待。イベントのなかで演説を行い大谷がNLCS第4戦で見せた驚異的なパフォーマンスを称賛した。ヤンキースファンで知られるトランプ氏は「とても忙しくてあまり野球を観ることはできないが……先日テレビを付けたら、たまたま“悪くない”日本人選手が出ていたよ」とアメリカンジョークで会場の笑いを誘うと、「彼は今まで見たなかで最高の投手であり、最高の打者だ。だからいい契約に繋がったんだろう」と大谷を絶賛。「彼はとてもすごいよね？」と招待された選手らに問いかけ同意を得ていた。トランプ氏の発言に対し、SNS上のファンは「さすが大谷翔平」「あのトランプさんも脱帽!?」「泣ける」「トランプ大統領、完全に大谷翔平選手のファンやん笑」「日本が誇る世界のオオタニ！」など喜びのコメントが相次いだ。大谷は今年4月に昨季のワールドシリーズ覇者としてホワイトハウスを訪問。トランプ氏と握手を交わした際には「まるで映画スターのようだ。未来は明るいよ、間違いない」と絶賛を受けたほか、演説では昨季達成した「50-50」の大記録や、昨季19日（同20日）に行われたマーリンズ戦での活躍（3本塁打を含む6打数6安打10打点）を長尺で絶賛。「彼は信じられないことをやって退けた。本当に驚異的だ」と賛辞の言葉を惜しまなかった。





大谷翔平を称賛するトランプ大統領