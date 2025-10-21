第1子妊娠中・元NMB48吉田朱里、キャミワンピ×ジャケット姿の京都旅行ショット公開「上品」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】元NMB48でモデルの吉田朱里が10月20日、自身のInstagramを更新。友人と京都を訪れた際の写真を公開した。
【写真】29歳元NMB「おしゃれ」妊娠中のキャミ×ジャケットコーデ
吉田は「友達と行った京都」とコメントし、京都でのお香作りの様子や清水寺の参道でのショットなどを公開。黒いキャミソールワンピースにベージュのジャケットを羽織ったコーディネートでふっくらとしたお腹を見せ、お香作り中のショットではジャケットを脱いだワンピース姿で美しい素肌を披露している。
この投稿に、ファンからは「美しい」「大人可愛いコーデ」「上品」「おしゃれ」などと反響が寄せられている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表。2025年9月2日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元NMB「おしゃれ」妊娠中のキャミ×ジャケットコーデ
◆吉田朱里、ふっくらお腹で京都へ
吉田は「友達と行った京都」とコメントし、京都でのお香作りの様子や清水寺の参道でのショットなどを公開。黒いキャミソールワンピースにベージュのジャケットを羽織ったコーディネートでふっくらとしたお腹を見せ、お香作り中のショットではジャケットを脱いだワンピース姿で美しい素肌を披露している。
◆吉田朱里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しい」「大人可愛いコーデ」「上品」「おしゃれ」などと反響が寄せられている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表。2025年9月2日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】