かつみ・さゆり「ありそうで1番ない」激変ビジュにファン衝撃「一瞬誰かと」「初めて見る雰囲気」
【モデルプレス＝2025/10/21】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが19日、自身のInstagramを更新。夫婦で雰囲気をガラリと変えた姿を披露し、話題になっている。
【写真】伝説の夫婦芸人「ありそうで1番ない」印象ガラリな2S
さゆりは「さゆりの変身企画」と企業のイメージチェンジ企画での夫婦ショットを公開。いつもの華やかな衣装とは雰囲気をガラリと変えた白シャツ、ジーンズ、スニーカーといったシンプルな服装で、笑い合ったり、抱き合う姿を披露した。
ハッシュタグでは「＃ありそうで1番ない＃普通のかつみさゆり〜」などと印象の変化を楽しんでいる様子を綴っている。
この投稿にファンからは「ナチュラルで素敵」「一瞬誰かと思いました」「初めて見る雰囲気」「この系統も好き」「理想の夫婦」「笑顔が最高」などといった驚きと絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
さゆり、夫・かつみと"イメチェン"
さゆり＆かつみのシンプル姿が話題
