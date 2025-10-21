ASAGI¡¢¼ÀÁö´¶ËþºÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖAnother me¡×¥ê¥ê¡¼¥¹
ASAGI¤¬¿·¶Ê¡ÖAnother me¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢Reality¤ÈMetafiction¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¼ÀÁö´¶ËþºÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡£Åù¿ÈÂç¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤´¶¾ð¤¬¡¢µõ¹½¤ÎÊÉ¤ò¤Ö¤ÁÇË¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇßÚÎö¤¹¤ë°ì¶Ê¤À¡£
Leda¤Î¥®¥¿¡¼¡¢º£²óASAGI Solo Project¤Ë½é»²²Ã¤È¤Ê¤ëIKUO¡ÊRayflower¡¿BULL ZEICHEN 88¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¢LEVIN¡ÊLa¡Çcryma Christi¡Ë¤Î¥É¥é¥à¤¬¡¢ASAGI¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡ÖDestrier¡×¤Ï¡¢ASAGI¤ÎÉÁ¤¯¡È¥á¥Æ¥ª¡É¤È¤¤¤¦ÇÏ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Ð¥é¥Ã¥É¡£¼ç¤ÈÇÏ¤ÎÎò»Ë¤Èå«¡¢Åº¤¤¿ë¤²¤ëÁÛ¤¤¤¬½ö¾ðÅª¤ËËÂ¤¬¤ì¡¢you¡Êex.Janne Da Arc¡¿Nicori Light Tours¡Ë¤Î¥®¥¿¡¼¡¢SHUSE¡ÊLa¡Çcryma Christi¡¿¢÷§ñi¡ñ§Ü¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¢HIROKI¡ÊD¡Ë¤Î¥É¥é¥à¤¬¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
2026Ç¯¤ÏASAGI¥½¥í³èÆ°20¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¡£2025Ç¯11·î¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
New Single¡ÖAnother me¡×
2025Ç¯11·îRelease
10·î21Æü 23»þ¡ÁRosen Kranz Shop¤Ë¤ÆÄÌÈÎÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
Rosen Kranz Shop
https://rosenkranz.shop-pro.jp
¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ× TYPE-A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë / ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ× TYPE-B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë / ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë / ¼Ì¿¿½¸
¡ü²ñ¾ìÀè¹Ô
¡¦11·î8Æü(ÅÚ)¹âÅÄÇÏ¾ìCLUB PHASE¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡¢¼Ì¿¿½¸
¡¦11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë SHIBUYA REX ¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä
¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ× TYPE-A¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ× TYPE-B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡¢¼Ì¿¿½¸
¡ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¡§11·î30Æü(Æü)È¯Çä
¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ× TYPE-A¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ× TYPE-B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡¢¼Ì¿¿½¸
¡üÅ¹Æ¬°ìÈÌÈ¯Çä¡§11·î26Æü(¿å) È¯Çä
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ× TYPE-A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
¢¨¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡£´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¡Ë¡£
GOD CHILD RECORDS / GCR-277 / ¡ï2,640¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 2 Songs CD & 2 Songs Blu-ray + MV Making / ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤ / ¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥ÄÉÕ¤ / Special Limited Edition
[Disc-1(CD)]Another meDestrier
[Disc-2(Blu-ray)]Another me¡ÊMusic Video¡ËAnother me¡ÊMusic Video with Lyrics¡ËAnother me¡ÊMusic Video Making¡Ë
¡Ú¸ÂÄêÈ×½é²óÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë¡Û¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´7¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ× TYPE-B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
¢¨¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡£´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¡Ë¡£
GOD CHILD RECORDS / GCR-278 / ¡ï2,530¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 2 Songs CD & 2 Songs DVD + MV Making / ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤ / ¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥ÄÉÕ¤ / Special Limited Edition
[Disc-1(CD)]
[Disc-2(DVD)]Another me¡ÊMusic Video¡ËAnother me¡ÊMusic Video with Lyrics¡ËAnother me¡ÊMusic Video Making¡Ë
¡Ú¸ÂÄêÈ×½é²óÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë¡Û¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´7¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¢£ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
GOD CHILD RECORDS / GCR-279 / ¡ï1,540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 4 Songs CD / ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
¡ÚCD¡Û
¡ÚÄÌ¾ïÈ×½é²óÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë¡Û¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡ÊÁ´7¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡½Guest Musicians¡½
¡ÖAnother me¡×
Guitar: Leda
Bass: IKUO¡ÊRayflower¡¿BULL ZEICHEN 88¡Ë
Drums: LEVIN¡ÊLa¡Çcryma Christi¡Ë
¡ÖDestrier¡×
Guitar: you¡Êex.Janne Da Arc¡¿Nicori Light Tours¡Ë
Bass: SHUSE ¡ÊLa¡Çcryma Christi¡¿¢÷§ñi¡ñ§Ü¡Ë
Drums: HIROKI¡ÊD¡Ë
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄÌÈÎ¡õ²ñ¾ì¸ÂÄê¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡Ê¡ï12,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¡¦ASAGI¡ÖAnother me¡×¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ× TYPE-A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
¡¦ASAGI¡ÖAnother me¡×¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ× TYPE-B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
¡¦ASAGI¡ÖAnother me¡×ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
¡¦ASAGI¡ÖAnother me¡×¼Ì¿¿½¸
¡¦MV»£±Æ»þ¥Á¥§¥¡Ê2Ëç¡Ê¥¹¡¼¥Ä & °áÁõ¡Ë¡¦Á´¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¹ØÆþÆÃÅµ¡Ë
¡¦ASAGIÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô1Ëç¡Ê¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å or ¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¡Ë
¡ãASAGI solo works 20th Anniversary Tour chapterµ¡ÖAnother me¡×¡ä
¡¦11/8¡ÊÅÚ¡Ë ¹âÅÄÇÏ¾ìCLUB PHASE
¡¡OPEN 17:30¡¿START 18:00
¢¨11.8¡¢11.9 ¸ÂÄê¡ÖDestrier¡×¥¤¥á¡¼¥¸¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥àVer.
¢¨ASAGI NEW SINGLEÀè¹ÔÈ¯ÇäÍ¤ê
< Support Musicians >
Gt.HIRO Gt.¥®¥ë Ba.YUCHI Drs.HIROKI
¡¦11/23¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë SHIBUYA REX
¡¡OPEN 17:30¡¿START 18:00
< Support Musicians >
Gt.HIRO Gt.¥®¥ë Ba.°¡µ¨ Drs.HIROKI
¡¦12/4¡ÊÌÚ¡Ë ÀçÂæROCKATERIA
¡¡OPEN 17:30¡¿START 18:00
< Support Musicians >
Gt.HIRO Gt.HIDE-ZOU Ba.°¡µ¨ Drs.HIROKI
¡¦12/7¡ÊÆü¡Ë »¥ËÚ crarzy monkey
¡¡OPEN 17:30¡¿START 18:00
< Support Musicians >
Gt.HIRO Gt.HIDE-ZOU Ba.°¡µ¨ Drs.HIROKI
¡¦12/28¡ÊÆü¡Ë ¿·²£ÉÍNEW SIDE BEACH
¡¡OPEN 17:30¡¿START 18:00
< Support Musicians >
Gt.HIRO Gt.¥®¥ë Ba.°¡µ¨ Drs.HIROKI
2026Ç¯ ASAGI 20th Anniversary Year
¡¦1/11¡ÊÆü¡Ë ÂçºåMUSE
¡¡OPEN 17:30¡¿START 18:00
< Support Musicians >
Gt.HIRO Gt.¥®¥ë Ba.MASASHI Drs.HIROKI
¡¦1/12¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë Ì¾¸Å²° ell.Fits.all
¡¡OPEN 17:30¡¿START 18:00
< Support Musicians >
Gt.HIRO Gt.¥®¥ë Ba.à¢ Drs.HIROKI
¡¦1/17¡ÊÅÚ¡Ë¹âÅÄÇÏ¾ìCLUB PHASE¡ÊÆóÉôÀ©¡Ë
¡¡ÀõÇ¬Ã±ÆÈ¸ø±é¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
¡¡¢¨ÀõÇ¬ NEW SINGLEÀè¹ÔÈ¯ÇäÍ¤ê¡ª
°ìÉô¡§³«¾ì13:30¡¿³«±é14:00
ÆóÉô¡§³«¾ì18:30¡¿³«±é19:00
< Support Musicians >
Gt.HIRO Gt.¥®¥ë Ba.à¢ Drs.HIROKI
¡¦1/24¡ÊÅÚ¡Ë HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3
¡¡OPEN 17:30¡¿START 18:00
< Support Musicians >
Gt.HIRO Gt.¥®¥ë Ba.à¢ Drs.HIROKI
¡¦2/1¡ÊÆü¡Ë Ê¡²¬DRUMSON
¡¡OPEN 17:30¡¿START 18:00
< Support Musicians >
Gt.HIRO Gt.¥®¥ë Ba.à¢ Drs.HIROKI
Tour Final
¡¦2/16¡Ê·î¡Ë ZEPP SHINJUKU
¡¡OPEN 17:45¡¿START 18:30
< Support Musicians >
Gt.HIRO Gt.¥®¥ë Ba.°¡µ¨ Drs.HIROKI
¡ã2025¡Á2026 Åß ASAGI¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡¦11/9¡ÊÆü¡Ë Studio Rosarium ¡Ê2ÉôÀ©¡Ë
¢©192-0903 ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔËüÄ®117ÈÖÃÏ6 ÅÄÁÒ¥Ó¥ë2F¡¿3F
¢¨11.8¡¢11.9 ¸ÂÄê¡ÖDestrier¡×¥¤¥á¡¼¥¸¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥àVer.
¢¨NEW SINGLEÀè¹ÔÈ¯ÇäÍ¤ê
¡ü1Éô ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯ & 2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ
OPEN 13:00¡¿START 13:30
Àè¹ÔÊªÈÎ 11:00¡Á12:30
¡ü2Éô ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯ & ¥µ¥¤¥ó²ñ
OPEN 18:00¡¿START 18:30
Àè¹ÔÊªÈÎ 16:30¡Á17:30
¢¨°áÁõÃåÍÑ¡ÊDestrier ver.¡Ë
¡¦11/24¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë Studio Rosarium ¡Ê2ÉôÀ©¡Ë
¢¨ASAGI¡õHIDE-ZOU¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ü1Éô ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯ & 2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ
OPEN 13:00¡¿START 13:30
Àè¹ÔÊªÈÎ 11:00¡Á12:30
¡ü2Éô ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯ & ¥µ¥¤¥ó²ñ
OPEN 18:00¡¿START 18:30
Àè¹ÔÊªÈÎ 16:30¡Á17:30
¢¨°áÁõÃåÍÑ¡Ê¥¹¡¼¥Ä ver.¡Ë
¡¦12/6¡ÊÅÚ¡Ë »¥ËÚ KANTINE
¢©001-0033 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔËÌ¶èËÌ33¾òÀ¾2ÃúÌÜ1-15
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯ & 2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ
OPEN 18:30¡¿START 19:00
Àè¹ÔÊªÈÎ 17:00¡Á18:00
¢¨°áÁõÃåÍÑ¡Ê¥¹¡¼¥Ä ver.¡Ë
Guest¡§HIDE-ZOU
¡¦1/10¡ÊÅÚ¡Ë Âçºå MUSE BOX
¢©542-0085 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú1ÃúÌÜ5-6 ¥ß¥å¡¼¥º389¥Ó¥ë2F
OPEN 18:30¡¿START 19:00
(17:00¡Á18:00 Àè¹ÔÊªÈÎ)
¢¨°áÁõÃåÍÑ¡Ê¥¹¡¼¥Ä ver.¡Ë
¡¦1/13¡Ê²Ð¡Ë Ì¾¸Å²° ÀÅ¤«¤Î³¤
¢©460-0011 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü 4-10-89 ¾ïÈ×¥Ó¥ë4F
OPEN 12:30¡¿START 13:00
(11:00¡Á12:00 Àè¹ÔÊªÈÎ)
¢¨°áÁõÃåÍÑ¡Ê¥¹¡¼¥Ä ver.¡Ë
¡¦1/18¡ÊÆü¡Ë Studio Rosarium¡Ê2ÉôÀ©¡Ë
¢¨ÀõÇ¬Ã±ÆÈ¸ø±é¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×°áÁõVer.
¡ü1Éô ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯ & 2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ
OPEN 13:00¡¿START 13:30
Àè¹ÔÊªÈÎ 11:00¡Á12:30
¡ü2Éô ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯ & 2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ
OPEN 18:00¡¿START 18:30
Àè¹ÔÊªÈÎ 16:30¡Á17:30
¢¨°áÁõÃåÍÑ¡ÊÏÂ ver.1¡¢ÏÂ ver.2¡Ë
¡¦2/15¡ÊÆü¡Ë Studio Rosarium¡Ê2ÉôÀ©¡Ë
¡ü1Éô ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯ & 2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ
OPEN 13:00¡¿START 13:30
Àè¹ÔÊªÈÎ 11:00¡Á12:30
¡ü2Éô ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯ & ¥µ¥¤¥ó²ñ
OPEN 18:00¡¿START 18:30
Àè¹ÔÊªÈÎ 16:30¡Á17:30
¢¨°áÁõÃåÍÑ¡ÊAnother me ver.¡Ë
½Ð±é¡§ASAGI¡ÊÀõÇ¬¡Ë¡¢HIDE-ZOU¡Ê11/24¡¢12/6¡Ë »Ê²ñ¡§HIROKI
¼çºÅ¡§GOD CHILD RECORDS