SUPER★DRAGONが、TVドラマ『悪いのはあなたです』のエンディング主題歌を担当することが決定した。

エンディング主題歌は12月3日に発売されるメジャー4thシングル「Concealer」の表題曲「Concealer」で、同楽曲が11月3日に先行配信リリースとなることも合わせて発表された。

©ふせでぃ／文藝春秋／「悪いのはあなたです」製作委員会

『悪いのはあなたです』は「文春オンライン」で連載されていたふせでぃの同名マンガを実写化した連続ドラマ。さまざまな登場人物たちが絡み合い、愛憎と裏切りの果てに抜け出せない不倫地獄へと転がり落ちていくさまが描かれる。工藤美桜と山中柔太朗がダブル主演を務める。ドラマは11月3日深夜に放送開始となる。

更に新アーティスト写真も公開。ワインレッドが引き立つ衣装に、ミステリアスな雰囲気を纏ったこれまでと一味違った大人なスパドラが表現されている。そして、ジャケット写真やカップリング楽曲名も公開。10周年に突入し一作目のリリースとなる本作への期待が高まっている。

Major 4th Single「Concealer」

2025年12月3日（水）発売

予約：https://lnk.to/Super_dragon_Concealer_CD ■通常盤A（CD only） [価格] 1,650円 (税込)

[品番] PCCA-06447

[封入特典] （初回製造分のみ）

トレカA ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）

[CD収録内容]

M1. Concealer

M2. Jungle Gym Kings

M3. 笑い話 ■通常盤B（CD only） [価格]1,650円 (税込)

[品番] PCCA-06448

[封入特典]（初回製造分のみ）

トレカB ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）

[CD収録内容]

通常盤Aと同内容 【ショップ別先着予約特典】

Amazon：メガジャケ Concealer ver（ランダム全9種）

楽天ブックス：スマホサイズステッカー（ランダム全9種）

セブンネットショッピング：アクリルチャーム（ランダム全９種のうち1種）

応援店：オリジナルトレカ（ランダム全9種）

「Concealer」リリースイベント

11/08(土)14:00 埼玉 ：イオンレイクタウンkaze [ミニライブ＋特典会]

11/15(土)14:00 神奈川：アリオ橋本 [ミニライブ＋特典会]

11/16(日)13:00 東京 ：TOC有明 Convention Hall [特典会]

11/22(土)14:00 大阪 ：南港ATC 海辺のステージ [ミニライブ＋特典会]

11/23(日)11:00 大阪 ：タワーレコード梅田NU茶屋町店 [特典会] <抽選招待制>

11/24(祝)13:00 大阪 ：なんばスカイオコンベンションホール [特典会]

11/29(土)14:00 愛知 ：イオンモール常滑 [ミニライブ＋特典会]

11/30(日)13:00 愛知 ：名古屋コンベンションホール [特典会]

12/03(水)18:00 東京 ：タワーレコード渋谷店 [特典会] <抽選招待制>

12/04(木)18:00 神奈川：川崎CLUB CITTA’ [スペシャルライブ＋特典会]<抽選招待制>

12/06(土)13:00 東京 ：有明セントラルタワーホール [楽天ブックス限定イベント]

12/07(日)13:00 大阪 ：南港ATC ITM棟4階特設会場 [楽天ブックス限定イベント]

放送日時： 11月3日(月)スタート

読売テレビ ドラマ DiVE 枠 毎週月曜 深夜1時29分

※放送時間は変更になる可能性がございます

※系列各局調整中

※放送終了後に TVer で無料見逃し配信あり



原作：ふせでぃ「悪いのはあなたです」（文藝春秋）

[紙コミックス][電子コミックス]ともに 全 2 巻、好評発売中!

出演：工藤美桜 山中柔太朗／小川史記 加藤史帆 高田里穂

監督：本橋圭太 宗野賢一 中山佳香

脚本：今西祐子

制作プロダクション：Amazing Entertainment

プロダクション協力：ヒューマックスエンタテインメント

製作：「悪いのはあなたです」製作委員会 読売テレビ／エイベックス・ピクチャーズ



公式 HP：https://www.ytv.co.jp/waruinoha_anatadesu/

「ytv ドラマ 読売テレビ公式」YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@ytv_drama

公式 SNS ドラマ公式 X：https://x.com/dramaDIVE_ytv

ドラマ公式 Instgram：https://www.instagram.com/drama.dive

ドラマ公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@drama_dive