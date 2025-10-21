１１月に開業２５周年を迎えるりんくうプレミアム・アウトレット（大阪・泉佐野市）は、四半世紀のご愛顧に感謝を込めて、お得なセールやイベント、キャンペーンなどが満載の「２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓａｌｅ」を１１月７日〜１６日で開催する。

期間中、約１５０店舗が参加する最大８０％ＯＦＦの「２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓａｌｅ」を開催。人気ブランドによるここでしか買えない２５周年限定アイテムの販売や、２５にちなんだお得な価格の商品、数量限定の記念セットなども販売する。また、秋冬で大活躍するニットやアウターなど、今すぐ使えるファッションアイテム、アウトドア・スポーツグッズなど、各ブランドでお値打ち価格の商品がそろう。

１０月には世界的ダンサーのＴＡＫＡＨＩＲＯと、総勢２９６人が挑戦した「最大のチャールストンダンスレッスン（Ｌａｒｇｅｓｔ Ｃｈａｒｌｅｓｔｏｎ ｄａｎｃｅ ｌｅｓｓｏｎ）」がギネス世界記録を達成。これを記念して、１１月１日〜３０日まで、インフォメーションセンターにて「チャールストンダンス」のキーワードを伝えた人に、もれなく２５周年記念オリジナルステッカーをプレゼントする（なくなり次第終了）。

周辺ホテルのスイートルーム宿泊券や人気ブランドアイテムなど豪華賞品が当たる「２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 大抽選会」、ブランドによるキッズワークショップも開催。期間中はヤシの木越しに望む大阪湾のパノラマを楽しめるシーサイドパークの特別ライトアップも実施する。