ドジャースの対戦相手がブルージェイズに決定

米大リーグのブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地カナダ・トロントで行われたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦を4-3で制し、通算4勝3敗でワールドシリーズ進出を決めた。24日（同25日）からドジャースと激突。米放送局の番組では、元ヤンキースのアレックス・ロドリゲス氏が両チームのスター選手を引き合いに、夢の対決になると展望を語った。

勝った方がドジャースが待つワールドシリーズに進出する大一番。ブルージェイズは2点ビハインドの7回1死二、三塁からスプリンガーが左翼スタンドへ3ランを放ち、劇的な逆転勝利を手にした。リーグ優勝決定シリーズのMVPには、7試合で10安打3本塁打、OPS1.330を記録したブラディミール・ゲレーロJr.内野手が選出された。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の野球専門Xは、試合後番組の動画を公開。通算696本塁打のロドリゲス氏が「夢のワールドシリーズになるはずだ」と興奮気味に展望を語っている。「ドジャースは地球上で最高のチームで、ここ8、9年で最も健康で最高の状態だと思う」と絶賛。ナ・リーグ優勝決定シリーズでMVPに輝いた大谷を「世界最高のアスリート」と称えた。

一方のブルージェイズには「最高の打者、ブラディミール・ゲレーロがいる」とし、「インタビューを見たら好きにならずにはいられない。ただ抱きしめたくなるような良い子だ。僕らの目の前で成長している」と殿堂入り野手の父を持つ26歳にスポットライトを当てた。

大谷はエンゼルス時代の2021年、ゲレーロJr.と激しい本塁打王争いを繰り広げた。最終的にはゲレーロJr.が48本で大谷に2本差をつけてキングに。ただMVP争いでは大谷に軍配があがった。かつてのライバル同士の対戦にも注目が集まるワールドシリーズは、24日（同25日）からトロントで開幕する。



（THE ANSWER編集部）