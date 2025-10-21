タクシー運転手「若いのに、たった数百円の距離すら歩けないのか」さらに続く『心無い言葉』に絶句
仕事帰りに乗ったタクシーで、酷い言葉を浴びせられ呆然としてしまう女性。
言い返す事もできず悲しい気持ちになったもののある行動を起こす事に！？
今回は筆者の友人から聞いたタクシーに乗った時に起きたモヤっとエピソードをご紹介します。
はっ！？ 心無い言葉！ 仕事帰りのとんだタクシー
ドライバーの方も悪気があったわけではないのかもしれませんが
プロのタクシードライバーとしてこの発言は良くないですよね。
勇気を出して声に出す事も時には必要なのかもしれません。
【体験者：20代・女性会社員、回答時期：2025年9月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：momobuta
FTNコラムニスト：一瀬あい
元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にFTNでヒアリングと執筆を行う。