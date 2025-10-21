サンエックスが、2025年10月21日に「サンエックスユニバース&富士急ハイランドサンエックス新エリア開業発表記者会見」を開催！

会見では、2026年に「富士急ハイランド」内にサンエックス初のテーマエリア「サンエックスエリア（仮称）」をオープンすることが発表されたほか、新デザイン「サンエックスユニバース」に関する新情報も公開されました。

サンエックスユニバース&富士急ハイランドサンエックス新エリア開業発表記者会見

2025年10月21日、ベルサール神田イベントホールにて「サンエックスユニバース&富士急ハイランドサンエックス新エリア開業発表記者会見」が開催されました。

当日は、サンエックス株式会社の常務取締役、鈴木 正人さんから、これまでの歩みやIPビジネスの事業展開、90周年展の初海外開催決定といった今後の海外展開や最新ニュースについても説明が行われました。

富士急ハイランドに「サンエックスエリア（仮称）」が2026年開業決定！

開業時期：2026年予定

所在地：富士急ハイランド (山梨県富士吉田市新西原5丁目6-1)

会見では、2026年に「富士急ハイランド」内にサンエックスのテーマエリア「サンエックスエリア（仮称）」をオープンすることが発表されました。

サンエックスがテーマパーク内に常設でエリアを構えるのは、今回が初めてとなります！

コンセプトは「キャラクター×癒し×遊園地=『カワイイ』の化学変化」。

富士山を望む絶好のロケーションに、「リラックマ」や「すみっコぐらし」など人気キャラクターをはじめ、「たれぱんだ」や「にゃんにゃんにゃんこ」といった懐かしのキャラクターまで大集合します。

公開されたキービジュアルには、富士山のキャラクターを持つサンエックスの仲間たちが、富士急ハイランドでのわくわく体験とともにお出迎えするアートが表現されています☆

「サンエックスエリア（仮称）」の3つの特徴

新エリアは、幅広い世代がそれぞれのスタイルで楽しめる“新しい体験型パーク”を目指し、3つのポイントを軸に構成されます。

1つ目は「遊園地ならではのリアルな体験の提供」で、「リラックマ」や「すみっコぐらし」たちがアトラクションとなって登場し、一緒に乗車したり、キャラクターに触れ合ったりする仕掛けが多数用意される予定です。

2つ目は「没入感あふれる空間での多彩な楽しみ方の提供」として、「サンエックスユニバース」の世界観を表現した、身につけて楽しめるグッズやフォトスポット、キャラクターの世界観に入り込める食事体験などが楽しめます。

3つ目は「何度でも訪れたくなる仕掛け」として、周年イベントや新作シリーズ、映画との連動企画などを随時展開し、いつ来ても新しい発見があるパークを目指します。

富士急行株式会社 常務取締役 堀内基光氏 コメント

富士急ハイランドは、これまでギネス級のジェットコースターやお化け屋敷など「絶叫」を中心に「唯一無二の体験価値」を提供してまいりました。

今後は、より幅広い世代に楽しんでいただけるパークとして、サンエックスのキャラクターが生み出す“癒し”や“可愛い”世界観を通じて、アトラクションだけでなく「撮る」「集める」「味わう」など多様な楽しみ方を提案し、新たなリピーターを創出して参ります。

幅広い世代に支持され、アジア圏でも高い人気を誇るサンエックスのキャラクターが温かく迎えてくれる「サンエックスエリア」の誕生は、“Positive Escape (心の逃避先)” “ほっとできる居場所”の提供によって富士急ハイランドが「CULTURE の発信基地」としてさらに進化し、富士山・富士五湖観光のハブとして、世界中のお客様に楽しんでいただける施設になる大きな一歩です。

この「サンエックスエリア」は、両社にとっての新たな1ページとなります。

サンエックスファンの皆様、そして絶叫好きの皆様のご来援を心からお待ちしております。

世界観横断デザイン「サンエックスユニバース」

2025年9月に発表された、サンエックスのキャラクターが世界を超えてあつまった新しいデザイン「サンエックスユニバース」に関する最新ニュースも発表されました。

「サンエックスユニバース」は、これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を超えてあつまった新しいデザインです。

懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けてくれます。

ゲストに本田望結さんが登場！

会見には、ゲストとして“サンエックス好き”の「本田望結」さんが登場しました。

トークセッションでは、サンエックスで好きなキャラクターやご自身のサンエックスにまつわる思い出などが語られたほか、

サンエックスクイズへの挑戦、フォトセッションも実施されました。

「本田望結」さんは2004年6月1日生まれ、京都府出身。

3歳から芸能活動をはじめ、ドラマ「家政婦のミタ」への出演で話題となり、その後、数多くの映画やドラマに出演されています。

1日社長「リラックマ」や人気キャラクターたちも登壇

当日は、「リラックマ」が1日社長として登壇しました！

さらに、サンエックス広報の「コロニャ」、

「すみっコぐらし」の「とかげ」、

「センチメンタルサーカス」の「シャッポ」、

「かものはしかも」といった人気キャラクターたちも駆けつけ、会場を盛り上げました。

「富士急ハイランド」の新エリア開業や「サンエックスユニバース」など、今後の展開も楽しみなサンエックスの発表会見の紹介でした☆

