田中美久、水着姿で美ボディあらわ カレンダーのアザーカット公開「また違う雰囲気の私と…」
グラビアアイドルで俳優の田中美久が、21日までに自身のインスタグラムを更新。カレンダーのアザーカットを公開した。
【写真】ぬいぐるみと電話ボックス？水着姿で美ボディあらわな田中美久
田中は、美ボディがあらわになった水着姿の写真などを添えて「カレンダーのアザーカットを解禁。1枚目は裏表紙となります。最後の写真は表紙です。田中美久プロデュースカレンダー▼（ハート）。私がこれからの一年で色んなことに挑戦したり、お仕事をする中でそこにあなたもいてほしいという意味を込めて、まるで私と一緒に旅に出ているようなカレンダーにしました」と紹介。
続けて「プロデュースカレンダーの1冊目はやりたいことをふんだんに入れ込み、二冊目は信頼しているスタッフチームにお任せし、今作の三冊目はまたまたプロデュースをしようかなと帰ってきました！どのカレンダーも愛がこもっていてすごく気に入っております。今作のカレンダーはオシャレでcuteに綺麗で大人っぽく、また違う雰囲気の私と共に変わっていくー月一月を是非楽しんで頂きたいです♪」と呼びかけている。
