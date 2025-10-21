¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê¡×ÊüÁ÷Ãæ»ß¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤¬21Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬µÞ¤¤ç¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¡ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾ÁªµóSP¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤¿¤á¡£
¡¡ÄÌ¾ï¸á¸å£±»þ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤¬¸á¸å1»þ55Ê¬¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¾¤½¸¤µ¤ì¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½÷Í¥¤Î»ÔÌÓÎÉ»Þ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£»ÔÌÓ¤Î½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡ÖÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡×¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢ÊüÁ÷30Ê¬Á°¤Ë¡ÖËÜÆü¡¢»ÔÌÓÎÉ»Þ¤µ¤ó¤´½Ð±é¤ÇÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø#Å°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢ÊüÁ÷µÙ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ðÃÎ¡£»ÔÌÓ¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ï22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê¡Á¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î© ²¿¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎµÞ¤ÊÊÑ¹¹¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»ÔÌÓ¤µ¤ó¤ÎÅ°»Ò¤ÎÉô²°³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶µÙ»ß¤Ë¤¹¤ë»ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡ÖÄÙ¤·¤Æ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¤ò¤È¤Ð¤·¤Æ¤Þ¤ÇÁíÍý»ØÌ¾ÁªµóÃæ·Ñ?? ¤Ä¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¡Öº£Æü¤Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤â¡ØDAIGO¤âÂæ½ê¡Ù¤âµÙ»ß¤«¤¡¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£