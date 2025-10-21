女優本田望結（21）が21日、都内で、サンエックスユニバース＆富士急ハイランドサンエックス新エリア開業発表記者会見に登場した。

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど1000以上のキャラクターを生み出してきたサンエックスが、それぞれのキャラクターの世界を超えた新デザイン「サンエックスユニバース」を発表。山梨県の富士急ハイランド内に、26年にサンエックスエリアがオープンすることが明かされた。

サンエックス好きでフェアアンバサダーを務める本田は「家族みんなで大好き。妹に嫉妬されちゃうかもしれないですけど、愛を競い合えるくらい大好きです」。すみっコぐらしが好きだと言い「キャラクターがみんな優しい色合いなので、私も好きなピンクの優しい色合いで登場させていただきました」と淡いピンクのワンピースを選んだ。

中でも好きなキャラクターは「えびふらいのしっぽ」だそう。タレントでモデルの妹、紗来（18）からグッズをプレゼントしてもらうこともあると明かした。自身をサンエックスのキャラクターに例えると「恐れ多いですけど、コリラックマさん」と言い、「元気いっぱいの感じと、怒ったり喜怒哀楽を見せてくれるのも好き」と話した。

クイズにも挑戦した。この中でサンエックスのキャラクターではないものは？ という問題に「全部サンエックスではない」と回答したが、正解は「全部サンエックスのキャラクター」だった。本田は「まずいまずい、やらかした。もう1回やろう」とテイク2を要求。「全部サンエックスです！」とやり直して正答していた。

富士急ハイランドには「妹が怖い系のジェットコースターも大好きなので、妹を連れて行きたいと思います」と、新エリア開業を心待ちにした。