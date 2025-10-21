東京・三田にベーカリースタンド「Timeless Bakery」が誕生。ミニクロワッサン×焙煎コーヒーを気軽に楽しも
東京・三田にテイクアウト専門のベーカリースタンド「Timeless Bakery（タイムレス ベーカリー）」が10月31日（金）オープン。
1個から買える「ミニクロワッサン」やオリジナル焙煎コーヒーが気軽に楽しめますよ。
パン×コーヒーが手軽に買えるベーカリースタンド
「Timeless Bakery」は“時を超えて愛されるパン”がコンセプトの老舗ベーカリー『ラトリエコッコ』×“コーヒーで有機的なつながりを”がコンセプトの『HAGAN ORGANIC COFFEE（ヘイガンオーガニックコーヒー）』が共につくりあげた新ブランドです。
『ラトリエコッコ』の創業からのコンセプト“今日の食事が10年後の私をつくる”を引き継ぎ、パンは無添加で100%天然酵母を使用。
おいしいことはもちろん、できるだけオーガニックの安心・安全な食材を使い、丁寧に手作りされたパンが並ぶといいます。
海外のコーヒースタンドを思わせる店舗では、『HAGAN ORGANIC COFFEE』のオリジナル焙煎コーヒーも販売されますよ。
1個から買えるシグネチャー「ミニクロワッサン」
シグネチャーの「ミニクロワッサン」は、『ラトリエコッコ』の人気メニューをベースにTimeless Bakery仕様にアップデート。
1個（税込150円）から購入でき、4個（税込580円）から20個（税込2280円）まで、数が多くなるほどお得になるのもうれしいポイントです。
12個以上でギフトボックスに入れてもらえるので、手土産や差し入れにもおすすめです。
フルーツパイ、お惣菜パンもお楽しみ
人気の「アップルパイ」（税込580円）をはじめ、
「シャインマスカットパイ」（税込680円）など季節の素材にこだわったフルーツパイは、自分へのご褒美や手土産に◎
「無添加ソーセージデニッシュ」（税込700円）、「フォカッチャサンド」（税込800円）などのお惣菜パンも並ぶのでランチにもおすすめです。
他にも定番の「スペルト小麦の食パン」（税込600円）、「メロンパン」（税込380円）など、選ぶのも楽しいパンがお目見えします。
10月31日（金）のオープンが待ち遠しい「Timeless Bakery」。
パンだけでなくクレープ（税込780円〜）も順次お目見え予定なので、気になる人は足を運んでみてはいかがでしょう。
■Timeless Bakery
住所：東京都港区三田3-1-20 カリーノ三田1F
営業時間：7:30〜18:30
定休日：不定休
※テイクアウトのみの店舗です
Instagram：＠timelessbakery_tokyo
参照元：株式会社ａｎｎｅａｕ．ｃ プレスリリース
