子犬の元気いっぱいな姿を見ていると思わず笑顔になってしまいますが、ときには困ってしまうことも。そんな元気いっぱいな子犬から先住犬を助けようとした飼い主さんに降りかかった悲劇が、57万再生超えの反響を見せています。投稿を見た人からは、「最後のオチまで可愛い」「パパさん、お尻大丈夫でしたか？ｗ」と、絶賛と心配の声があがることとなりました。

クララちゃんのタックルからサンタくんを助けるパパ

Instagramアカウント『サンタのワンダーライフ』に投稿されたのは、子犬にじゃれつかれて困っている先住犬を助けようとする飼い主さんの姿。この日、ゴールデンレトリバーのクララちゃんとサンタくんは、パパとママと一緒に広い芝生に遊びにやってきたそう。子犬のクララちゃんは、とても楽しそうにサンタくんにじゃれついていたといいます。

しかし、まだ子犬のクララちゃんはサンタくんの気持ちを汲み取るのが難しかったようで、サンタくんが困っていることに気付かずタックルをし続けてしまったとのこと。そんなふたりの様子を見て、パパはサンタくんを助けてあげることに。遊びたくて仕方がないクララちゃんの遊び相手になってあげることにしたのでした。

パパに追いついたクララちゃんが…

全力でパパを追いかけて、とても楽しそうなクララちゃんたち。すると、とうとうクララちゃんがパパに追いつきました。しっぽをフリフリと大きく振って、ご満悦なクララちゃん。たくさん走り回ったことで、少し落ち着くか…と思いきや。なんと、パパに追いついたクララちゃんは、落ち着くどころか、パパのお尻をカプッと噛み始めたそう。

そんなクララちゃんの元気いっぱいな姿に、パパもママも思わず笑顔に。思わず笑顔になってしまうなんとも微笑ましい光景ですが、この時、パパの身に"ある悲劇"が起こっていたのでした。

ズボンを確認してみたところ…

その異変に気がついたのは、クララちゃんとパパの追いかけっこをそばで見守っていたママ。クララちゃんがパパのズボンから口を離した瞬間…ママはパパのズボンから『ビリッ』っという音がしたのを聞き逃さなかったのでした。それをパパに伝え、ママがパパのズボンを確認してみたところ…なんと、クララちゃんの噛んでいた場所にはぽっかりと穴が開いていたそう！まさかの事態に、パパもママも思わず笑いが込み上げてきてしまったといいます。

まだまだ元気盛りでイタズラが楽しいお年頃のクララちゃん。そんなクララちゃんがいてくれたら、きっと家族たちは毎日笑顔でいられることでしょう。

この投稿には、「穴あけちゃったけど可愛いのでヨシ！」「めっちゃ楽しそうｗ」「サンタくんがのほほんとしてるのも可愛い♡」と、たくさんのコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『サンタのワンダーライフ』では、クララちゃんとサンタくん、そして家族たちの温かな日々の様子が投稿されていますよ。

クララちゃん、サンタくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

