全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、10月23日から29日までの搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は10月22日から28日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,500マイル

東京/羽田〜八丈島・小松・能登・大阪/関西線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜松山・福岡線、札幌/千歳〜女満別・釧路・青森線、福岡〜対馬・宮崎線、石垣〜宮古線

・5,500マイル

東京/羽田〜根室中標津・大館能代・岡山・山口宇部・鳥取・高松・松山・福岡・佐賀・長崎・宮崎線、大阪/伊丹〜仙台・鹿児島線、名古屋/中部〜宮崎・鹿児島線、沖縄/那覇〜熊本線

・6,500マイル

静岡〜沖縄/那覇線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。