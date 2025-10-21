今オフ、移籍市場で注目の2人の投手「中日を支えた35歳技巧派左腕」「先発、中継ぎもこなせるオリックスドラ1」

松葉は今季7勝をマークした（C）産経新聞社

今オフ、移籍市場で注目を集めそうなのは左腕枠にもある。

先発、救援ともに安定したパフォーマンスを残せる左腕はどの球団も求めるピースだ。

【動画】打たせて取るピッチングが真骨頂、松葉の投球シーン

中日では今季チームを支えたベテラン左腕・松葉貴大が3年契約最終年のFAイヤーとなっている。

直球の平均球速は130キロ台前半ながら、スライダー、スプリット、カットボールなど多彩な変化球を操り、徹底して低めに集める制球力も評価されている。

今季は前半戦は好調に飛ばすなど、23試合に先発として登板。7勝11敗、防御率2.72。プロ13年目で夏の球宴に初出場を果たしたことも話題を呼んだ。

交流戦の個人投手防御率も0.82と上々の成績を残した。

また移籍市場で注目されているのはオリックス山岡泰輔にもある。今季は救援として41試合に登板。5勝3敗、13ホールド、防御率4.25。