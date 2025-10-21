今オフ、移籍市場で注目の2人の投手「中日を支えた35歳技巧派左腕」「先発、中継ぎもこなせるオリックスドラ1」
松葉は今季7勝をマークした（C）産経新聞社
今オフ、移籍市場で注目を集めそうなのは左腕枠にもある。
先発、救援ともに安定したパフォーマンスを残せる左腕はどの球団も求めるピースだ。
【動画】打たせて取るピッチングが真骨頂、松葉の投球シーン
中日では今季チームを支えたベテラン左腕・松葉貴大が3年契約最終年のFAイヤーとなっている。
直球の平均球速は130キロ台前半ながら、スライダー、スプリット、カットボールなど多彩な変化球を操り、徹底して低めに集める制球力も評価されている。
今季は前半戦は好調に飛ばすなど、23試合に先発として登板。7勝11敗、防御率2.72。プロ13年目で夏の球宴に初出場を果たしたことも話題を呼んだ。
交流戦の個人投手防御率も0.82と上々の成績を残した。
また移籍市場で注目されているのはオリックス山岡泰輔にもある。今季は救援として41試合に登板。5勝3敗、13ホールド、防御率4.25。
東京ガスから16年のドラフト1位入団。19年には先発として13勝をマークした。山岡の今季年俸は6800万円（推定）と移籍時の補償が不要なランクと見られること、また先発、中継ぎとしてキャリアを積んできたことで仮に右腕が移籍市場に出れば、こちらも争奪戦となる可能性はある。
10月23日がドラフト、25日から日本シリーズが開幕と球界のスケジュールが着々と進む中、日本シリーズが終われば、移籍市場もいよいよ本格化する。今オフの主役を務めるのは誰となるか。2投手の去就も引き続き、注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
