芳根京子、自身初となるカレンダー発売「“今、皆さんに見てもらいたい私”をぎゅぎゅっと詰め込みました」 愛してやまないペット・フェレットとの共演も
俳優の芳根京子（28）が自身初となるカレンダー『芳根京子カレンダー2026』（ワニブックス）を12月15日に発売する。
【写真】「“今、皆さんに見てもらいたい私”をぎゅぎゅっと詰め込みました」フェレットを抱っこし笑顔はじける芳根京子
主演ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系／25年1月期）や『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系／25年4月期）、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）と共演する映画『君の顔では泣けない』（25年11月14日公開予定）など、今年も話題作への出演が続き注目を集めた芳根。
初となるカレンダーは“芳根京子の今”をテーマに、見る人を幸せにする笑顔はもちろん、リラックスした様子やクールなイメージなど多彩な表情と衣装で12ヶ月を表現する。愛してやまないペットのフェレットとの共演も見どころとなっている。
発売に向け、芳根は「この度、初めてカレンダーを発売させていただくことになりました。“今、皆さんに見てもらいたい私”をぎゅぎゅっと詰め込みました。日々の生活の中でふと目に入った時、皆さんにそっと寄り添えるような存在になれたら嬉しいです。2026年、一緒に過ごしましょう！」とコメントを寄せた。
カレンダーはB5型卓上で、価格は2800円。アクリルスタンド付特別バージョンは5400円（すべて税別）となっている。
なお、発売イベントも開催される予定で、詳細はワニブックス公式ホームページにて発表される。
【写真】「“今、皆さんに見てもらいたい私”をぎゅぎゅっと詰め込みました」フェレットを抱っこし笑顔はじける芳根京子
主演ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系／25年1月期）や『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系／25年4月期）、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）と共演する映画『君の顔では泣けない』（25年11月14日公開予定）など、今年も話題作への出演が続き注目を集めた芳根。
発売に向け、芳根は「この度、初めてカレンダーを発売させていただくことになりました。“今、皆さんに見てもらいたい私”をぎゅぎゅっと詰め込みました。日々の生活の中でふと目に入った時、皆さんにそっと寄り添えるような存在になれたら嬉しいです。2026年、一緒に過ごしましょう！」とコメントを寄せた。
カレンダーはB5型卓上で、価格は2800円。アクリルスタンド付特別バージョンは5400円（すべて税別）となっている。
なお、発売イベントも開催される予定で、詳細はワニブックス公式ホームページにて発表される。