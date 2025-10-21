「本当に同級生だったんだ笑」人気芸人2人の高校時代が話題に！ 「こんな堀越みたいなことあるんだ」
お笑いコンビ・そいそ〜すのカメオさんは10月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気芸人との高校時代の写真を公開し、話題となっています。
【写真】人気芸人2人は高校の同級生！
この投稿には「とんでもない衝撃きた」「本当に同級生だったんだ笑」「こんな堀越みたいなことあるんだ」「青春を感じるな」「メッチャ良い写真」「今や2人とも売れっ子！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】人気芸人2人は高校の同級生！
「今や2人とも売れっ子！」カメオさんは「高校時代の写真も見つかりました！！」とつづり、1枚の写真を投稿。学生服を着用したカメオさんとお笑いコンビ・ガンバレルーヤのまひるさんです。密着して撮影しており、とても仲が良さそうに見えます。この人気芸人同士が高校の同級生だった事実は、ファンの間で大きな話題に。
「念願の」再会を果たしたカメオさん＆まひるさん同日には「くだり30連発ありがとうございました！ ライブが前後だったんでガンバレルーヤのまーちゃんと会えました！！念願の！！」とつづり、まひるさんとの現在のツーショットを公開していたカメオさん。高校時代の写真と見比べてみても、2人とも現在の面影があります。今後の2人の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)