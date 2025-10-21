木下優樹菜、韓国プライベートショット公開「女優のウォン ジアンちゃんに間違えられませんでしたか？」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは10月20日、自身のInstagramを更新。韓国へ訪れ、娘たちとのプライベートショットを披露しました。
【写真】木下優樹菜＆娘たちの姿！
「どうしても食べたかった」というカルグクスの有名店へ行ったことも報告し、「2階に案内されたけど、階段超こわいのと、天井低すぎて普通に立てないすぎて りりなと爆笑」と長女とのエピソードも楽しく伝えています。
コメントでは、「可愛い」「良い顔して食べてる」「キャップとポーチかわいい」「女優のウォン ジアンちゃんに間違えられませんでしたか？」との声が集まりました。
「ヘトヘトになるまで遊び尽くした」木下さんは「Day2 お昼から出て7時間歩きまくりshopping day &国際市場」とつづり、16枚の写真と2本の動画を投稿。韓国・釜山を訪れた際のプライベートショットです。娘たちと韓国おでんなどの屋台料理を食べたり、雑貨や洋服などのショッピングを楽しんだりしています。
