元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは10月20日、自身のInstagramを更新。韓国旅行でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木下優樹菜さん公式Instagramより）

元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは10月20日、自身のInstagramを更新。韓国へ訪れ、娘たちとのプライベートショットを披露しました。

「ヘトヘトになるまで遊び尽くした」

木下さんは「Day2　お昼から出て7時間歩きまくりshopping day &国際市場」とつづり、16枚の写真と2本の動画を投稿。韓国・釜山を訪れた際のプライベートショットです。娘たちと韓国おでんなどの屋台料理を食べたり、雑貨や洋服などのショッピングを楽しんだりしています。

「どうしても食べたかった」というカルグクスの有名店へ行ったことも報告し、「2階に案内されたけど、階段超こわいのと、天井低すぎて普通に立てないすぎて　りりなと爆笑」と長女とのエピソードも楽しく伝えています。

コメントでは、「可愛い」「良い顔して食べてる」「キャップとポーチかわいい」「女優のウォン ジアンちゃんに間違えられませんでしたか？」との声が集まりました。

家族との韓国旅行、1日目も披露

19日にも「Day1到着日　釜山is Good　娘たちの秋休み　春GW以来の２度目のBUSAN」と、家族との韓国旅行ショットを公開していた木下さん。ファンからは、「いいなぁ　楽しそう」「釜山いいよねー」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)