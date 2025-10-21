»å°æ²ÅÃË»á¡¡ºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡Öµð¿ÍÀï¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤À¤±¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬¡Ä¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢ºå¿À¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊSA¡Ë¤òÌ³¤á¤ë»å°æ²ÅÃË»á¡Ê44¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£ºå¿À¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µºå¿À¤Î´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¡¢Ç®¶¸Åªºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×ÁýÅÄ±ÑÉ§¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡»å°æ»á¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Á¤Ëºå¿ÀÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Öµð¿ÍÀï¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬ÇÜ¤Ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´ØËÜ»á¤Ïºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢µåÃÄ¤â¤½¤¦¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È»å°æ»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¤³¤ó¤À¤±¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¤³¤¦¡Ä2ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¢Ëè»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
