◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―3 マリナーズ（2025年10月20日 トロント）

ブルージェイズが32年ぶり3度目となるワールドシリーズ（WS）進出を決めた。ア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦でマリナーズに4―3で逆転勝ちし、4勝3敗で突破。2連覇を飾った1993年以来の世界一へ向け、ナ・リーグ覇者ドジャースと対戦するWSは24日（日本時間25日）にトロントで開幕する。

ALCSのMVPには7試合で3本塁打を放った主砲ゲレロが選ばれた。7回にスプリンガーが逆転3ランを放つ前にはダッグアウト裏でひざまずいて祈っていたと明かし、「神様に勝利を祈った。そしたらジョージ（スプリンガー）がホームランを打った。本当に素晴らしかった」と顔をほころばせた。

MVPに選ばれたことには「素晴らしいこと。WSに出場できることをとても誇りに思う」とコメント。WSで連覇を狙うドジャースについて問われると「自分にとって、どの試合も、どのシリーズも挑戦だ。あのチームには素晴らしい選手がそろっていることは分かっている。我々もそうだ。でもフィールド上では全てが重要なんだ」と答えた。

この日の本拠ロジャースセンターには4万4770人が詰めかけ、試合序盤から立ち上がっての応援や歓声はスタジアムを壊れそうなほどに揺らした。MLBで唯一カナダに本拠を置く球団にとって、WS出場は“カナダ代表”の側面もある。今年4月、総額5億ドル（約728億円）で14年の長期契約を結んだと報じられた主砲は「自分はここ（カナダ）で生まれ、ドミニカで育った。ここで契約を結んだ瞬間から、キャリアを通じてここでのプレーを決意して、ファン全員、そして国が自分とチームを誇りに思えるようにしないと強く思っていた。いつも言っているように、自分の挑戦はカナダにワールドシリーズを持ち帰ることだ」と決意表明した。