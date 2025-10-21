½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Í§¿Í¤È¤Î¡ÈÅß¤Î»×¤¤½Ð¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê24¡Ë¤¬¡¢ÌÀ¼£¤Î¡Ö¥á¥ë¥Æ¥£¡¼¥¥Ã¥¹¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½Ð¸ý²Æ´õ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡10·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·CM¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ï¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÌ¾Ð¤ä¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¸ò¤¨¤¿»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÃÙ¤¤¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
½Ð¸ý¡Ö»ä¤Ï·ë¹½¡ØÃÙ¤¤¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸À¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í§¿Í¤È¤ÎÅß¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½Ð¸ý¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤ËÇ¯±Û¤·¤òËèÇ¯ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹±Îã¤Ê¹Ô»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢º£Ç¯¤â½¸¤Þ¤ë¤è¡Ù¤È¡ÊÃ¯¤â¡Ë¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¡£Ãæ³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤È¤¤¤Ä¤â½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡ª¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë