¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤ÎÇË»º¼êÂ³¤­¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï£²£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÆ±ÅÞ¤ÎÂåÉ½¡¢ÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤ëÂçÄÅ°½¹á»áÂ¦¤ÎÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£

¡¡¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÄÅ»áÌ¾µÁ¤Ç¡ÖºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÅÞ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇË»º¿½Î©¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³¹ð¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤ÎÇË»º¤¬Àµ¼°¤Ë³ÎÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼êÂ³¤­¤Ë´ð¤Å¤­Ë¡Åª¤Ë¿³Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÏÇË»º¼êÂ³¤ËÂ§¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤«¤ÄÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡¡¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¡ÊµìÀ¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¡Ë¤ÏÉéºÄÁí³ÛÌó£±£±²¯±ß¤Ç¡¢ºòÇ¯£³·î¤ËºÄ¸¢¼Ô¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤è¤ëÇË»º¼êÂ³¤­¤Î³«»Ï¤¬·èÄê¡£ºÄ¸¢¼Ô½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ëÃæ¡¢ÂçÄÅ»áÂ¦¤ÏÆÃÊÌ¹³¹ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅ°Äì¹³Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£