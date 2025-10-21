チャールズ国王の弟アンドルー王子のヨーク公爵の称号が、王室ウェブサイトからバッキンガム宮殿によって削除された。英紙デーリー・メールが２０日、報じた。

アンドルー王子は性的虐待罪などで起訴され公判前に自死した故ジェフリー・エプスタイン元被告との関係や、中国のスパイ容疑者とのつながりなど多くの疑惑で批判を浴びており、１７日にチャールズ国王との電話対談で称号を放棄するよう指示を受け、ヨーク公爵などの称号を返上した。

英国王室の公式ウェブサイトは、アンドルー王子の公爵位やその他の栄誉を剥奪されたことを反映するように更新された。ヨーク公爵に関する記述はすべて削除され、現在はアンドルー王子と呼ばれている。

これは、国王がアンドルー王子が分別を尽くして自ら爵位を放棄しない限り、正式に爵位を剥奪すると説得した後に起こった。この決定はウィリアム皇太子によって支持されたという。

アンドルー王子についての記述は「２０２２年１月１３日、バッキンガム宮殿は、エリザベス２世女王の承認と同意を得て、アンドルー王子の軍関係および王室後援を故女王陛下に返還し、王子は公務に復帰しないことを発表しました。公務から退く前、アンドルー王子は経済とビジネスに重点を置いた幅広い公務に従事していました」とのみ記載されており、以前のヨーク公爵との表記は削除されている。

王室歴史家はアンドルー・ローニー氏によるとウィリアム皇太子が、アンドルー王子を排除する決定を含め、王室の実権を握り始めていると主張している。

同氏によればウィリアム皇太子はがんに侵された父親と王室を守るために、道を踏み外した叔父アンドルー王子との関係を断つという決断を下したという。同時にウィンザーにある豪華なロイヤルロッジからアンドルー王子を追い出したいとも報じられている。