¡Úµð¿Í¡Û¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬µ¢¹ñ¡¡º£µ¨¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿£´£¶¥»¡¼¥Ö¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¤Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£±Æü¡¢ºò¥ª¥Õ¤ËÃæÆü¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Îµ¢¹ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ïº£µ¨¡Öµð¿Í¤Î¿·¼é¸î¿À¡×¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££µ£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£±¡¦£±£±¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£´£¶¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¡££²Ç¯Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¡¼¥Ö²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñÁ°¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Î¡ØÍ¥¾¡¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤»þ°¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¹ñ¡¦¥¥å¡¼¥Ð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¡¢°ú¤Â³¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¡£¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¤ËÃå¤¤¤¿¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¹¤°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸áÁ°ÃæÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï£²¡¢£³½µ´ÖÅê¤²¤Ê¤¤¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯Áö¤ë¤À¤±¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£