“ののちゃん”村方乃々佳、妹＆父との仲良し動画公開「パパさすが」「姉妹そっくり」
【モデルプレス＝2025/10/21】“令和の歌姫”として話題を集める村方乃々佳（以下：ののちゃん）の保護者・スタッフが管理するInstagramが17日に更新された。妹、父との写真を公開し、話題になっている。
【写真】7歳歌姫「そっくり」妹＆父との動画
投稿では「カレー屋さんに行きました いっぱい食べて元気注入」とののちゃんと妹の2人が同じポーズを披露。さらに、父がののちゃんと妹を逆さまに抱き抱える写真と動画も公開し「向かう道ではお父さんに担がれてケラケラ嬉しそうなののちゃんとひーちゃん 逆さまにしても同じ顔でした」とコメントした。
この投稿には「パパさすが」「姉妹そっくり」「笑い声が癒し」「つられて笑っちゃう」「見てるだけで幸せ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆“ののちゃん”＆妹のそっくりショット公開
◆“ののちゃん”の家族写真が話題
