元アンジュルム中西香菜、キャミ×ショーパンでインドネシア満喫「ラインが綺麗」「理想のスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】元アンジュルムのメンバー・中西香菜が10月19日、自身のInstagramを更新。インドネシアでの休日スタイルに反響が集まっている。
【写真】28歳元ハロプロ「ラインが綺麗」美スタイル際立つ美脚コーデ
中西は「素敵なレストランにも行けてお腹も心もいっぱい旅でした」と綴り、旅の様子を公開。ピンク色のキャミソールに黒のショートパンツ姿で、美しい脚のラインを見せている。
この投稿に「素敵すぎる」「ピンクのキャミソール可愛い」「ラインが綺麗」「理想のスタイル」「ビジュ最強」といったコメントが寄せられている。
中西は2019年にアンジュルム及びハロー！プロジェクトを卒業。2025年1月に弁護士の福永活也氏との結婚を報告していた。（modelpress編集部）
◆中西香菜、旅先での美脚ショット披露
◆中西香菜の投稿に反響
