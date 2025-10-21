波瑠、美脚際立つスーツ姿「フェイクマミー」入学式ショットに反響続々
【モデルプレス＝2025/10/21】女優の波瑠と川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜よる10時〜）の公式Instagramが、10月19日に更新された。波瑠の美しい脚が際立つスーツ姿が公開され、反響が寄せられている。
【写真】34歳美人女優「本当の親子みたい」スーツ姿の入学式ショット
「無事合格した2人の仲良しショット」という投稿では、「入学式」と書かれた看板の前で撮影された波瑠と池村碧彩の写真を披露。波瑠はすらりと伸びた脚が際立つ黒いスーツに身を包み、池村の後ろに立ちピースサインをしている。
この投稿に「本当の親子みたい」「可愛い笑顔に癒やされる」「綺麗」「美人」などといったコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆波瑠「フェイクマミー」スーツ姿披露
◆波瑠のスタイルに反響
