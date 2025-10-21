LE SSERAFIM、新SG『SPAGHETTI』の頭から離れないメロディーと独特な歌詞に期待大

ガールズグループLE SSERAFIMが独特な歌詞と中毒性の高いメロディーの新曲を予告した。

10月21日、LE SSERAFIMはYouTubeチャンネル「HYBE LABELS」とグループ公式SNSに公開したハイライトメドレーとトラックリストを通じて、1stシングル『SPAGHETTI』に関する情報を追加した。

新シングルには、タイトル曲『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』と『Pearlies（My oyster is the world）』の2曲が収録される。

トラックリストは料理本のコンセプトでデザインされ、見る面白さを加えている。また、ハイライトメドレー動画は、トラック別のテーマであるスパゲッティと真珠を集中的に見せる。スパゲッティソースが飛ぶ躍動感、真珠の上品さを視覚化し、楽曲の雰囲気を伝えている。

タイトル曲は、頭のなかをぐるぐる回って離れないLE SSERAFIMを歯に挟まったスパゲッティに例えて表現する。ハイライトメドレーで公開された「歯の間に挟まったSPAGHETTI 取りたいのbon appétit」「頭のなかに挟まったSSERAFIM」など、独特な歌詞がすらすらと入ってくる。

また、オルタナティブファンクポップのメロディーが強い印象を残す。宮脇咲良とユンジンが楽曲の制作に、ボーイズグループBTSのJ-HOPEがフィーチャリングに参加した。

収録曲『Pearlies（My oyster is the world）』はディスコポップのリズミカルな韻律と軽快な声が際立つ。LE SSERAFIMのそばを守ってくれたFEARNOT（LE SSERAFIMのファンネーム）に感謝を伝えるファンソングであり、ワールドツアー中のユンジンの感想から始まった楽曲だ。

彼女は、4月に開催された韓国・仁川（インチョン）公演で「『真珠が誕生する過程のように、自分も自分ならではの真珠が作られるだろう』と信じて、『その過程をともにするファンを守る』と誓った」と伝えたことがある。

なお、LE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』は来る10月24日13時にリリース予定だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。