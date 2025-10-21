ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が2025年10月20日にXで、有名人の「盗撮」問題に対して私見をつづった。

「俺、全く逆だなぁ」

発端となったのは、実業家の中野優作氏が19日にXで「家族で食事してる時、遠くからスマホを向けて明らかに撮影されてる時がある」と明かしたことだ。中野氏は、「僕はいつでも喜んで写真とか撮りますので、見かけたら盗撮しないで声かけてください」としていた。

堀江氏はこの投稿を引用し、「俺、全く逆だなぁ」と盗撮が気にならない立場だと明かした。

また、「勝手に撮られた方がなんの対応もしなくていいし食事も邪魔されないので快適」と自身の考えをつづり、「勝手に撮られてなんか損します？」とコメントした。

さらに次のポストでは、「撮っていいですか？とか知らん人にいちいち声かけられるの自体が不快」とつづっていた。

このポストに堀江氏の元には、「自分と家族が勝手に撮られて不快だ、って言ってんのになんで盗撮されることの損得の話に持ち込むんだ」「いやまず家族がいるかいないかのプライベートからホリエモンさんは違うでしょ」という声が集まっていた。