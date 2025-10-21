現地時間１０月１８日の英チャンピオンステークスで３戦連続のＧ１勝利を飾ったカランダガン（セン４歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）に向かうことが１０月２１日、分かった。

グラファール調教師が、英国人司会者のニック・ラック氏のポッドキャスト番組に出演して「そこをターゲットとしていく」と参戦を明言。英チャンピオンＳの直後は「勝つのが難しいレースです。状態を見てチームと相談します」とコメントしていたが、検討した結果、参戦を決断した。

ジャパンＣではダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）が参戦予定。今年のドバイ・シーマクラシックでカランダガンはダノンデサイルに続く２着になっており、再戦にＳＮＳでは「めっちゃ嬉しい 楽しみすぎる」「楽しみや」とわき上がっている。

今年、ジャパンＣの指定外国競走のサンクルー大賞、“キングジョージ”、英チャンピオンＳを制している外国馬のカランダガンはＪＣでは着順に応じた賞金に加え、報奨金が交付される。１着で３００万米ドル、２着１２０万米ドル、３着７５万米ドル、４着４５万米ドル、５着３０万米ドル、６着以下の着順では２０万米ドルとなっている。

ジャパンＣで外国馬が勝てば、２００５年に英国から参戦のアルカセット（ランフランコ・デットーリ騎手）以来、２０年ぶりとなる。海外のセン馬は、１９９０年に豪州から参戦したベタールースンアップ（マイケル・クラーク騎手）が勝った例がある。同レースで初めてのセン馬の優勝だった。