セブン-イレブン、『ジョブチューン』で9品“合格” 11回目の挑戦で最高記録を更新
セブン-イレブン・ジャパンは、18日に放送されたTBS系バラエティー番組『ジョブチューン』で、超一流料理人7人が商品の魅力や価格に見合ったおいしさかどうかを判定する企画に10品をエントリーし、同社としては過去最高の9品が「合格」判定を受けた。このうち「満場一致合格」も過去最多の5品を記録した。
【写真】満場一致合格を達成した『さばの味噌煮』
今回の企画では、開発担当者が選ぶイチ押しメニュー1位から10位までが審査対象となり、さらに本編放送前の一部地域放送分では11位の商品もジャッジを受けた。長年にわたる商品開発へのこだわりと実績が、超一流料理人から高く評価された結果となった。
同番組は、さまざまな職業のプロフェッショナルが、自身の職業にまつわる“ヒミツ”を明かすという独自のスタイルで展開される、新感覚の職業情報バラエティー番組。中でも、コンビニエンスストアや飲食チェーンの人気商品を超一流の料理人やパティシエが審査し、「合格」「不合格」を判定する企画は、番組の目玉コンテンツの一つとなっている。7人の超一流プロのうち4人以上が「合格」と判定した場合、その商品は「合格」に。同社は2017年からこの企画に10回挑戦し、11回目の挑戦で過去最高記録を更新した。
■ジャッジに挑戦した従業員イチ押しメニューTOP10
第1位『熟成ちぢれ麺 濃厚味噌バターコーンラーメン』【合格】
価格：540円
販売エリア：全国
複数の味噌を使用したスープに、もちっとしながら噛み応えがあり、スープ絡みの良い熟成中太ちぢれ麺を組み合わせた味噌ラーメン。
第2位『セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ』
価格：429.84円
販売エリア：全国
牛肉・豚肉それぞれの旨味が溢れるジューシーなハンバーグ。ハンバーグの肉汁がデミグラスソースと絡むことで、ソースの深い味わいが引き立つ。
第3位『中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン』【満場一致合格】
価格：699.84円
販売エリア：全国
人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」が監修した、ワシワシ食感の麺が特長の豚骨醤油ラーメン。にんにく背脂をよく混ぜて。
第4位『セブンプレミアム さばの味噌煮』【満場一致合格】
価格：397.44円
販売エリア：全国
※地域により商品の規格が異なる場合あり
脂の乗ったさばをブレンド味噌でふっくら煮込んだ。ごはんの進む味付け。電子レンジで温めるだけで手軽に食べられる。
第5位『鰹出汁の旨味引き立つ かき揚げそば』【合格】
価格：540円
販売エリア：全国
※地域により商品の規格が異なる場合あり
麺は、挽き方を変えた複数のそば粉を使用し、風味・のど越し・しなやかさを味わえる麺にし、毎日製麺。出汁（だし）を効かせたつゆで味わうかき揚げそば。
第6位『揚げ鶏』【満場一致合格】
価格：240.84円
販売エリア：全国
パリッとした衣の食感とジューシーな肉が味わえるフライドチキン。味付けはシンプルな塩味の和風仕立て。
第7位『セブンプレミアム ゴールド 骨付き肉3本入 金のバターチキンカレー』【満場一致合格】
価格：429.84円
販売エリア：全国
セブンプレミアム ゴールドシリーズ。インド料理の専門店「エリックサウス」監修の、じっくり煮込んだ骨付き肉が3本入った本格的なバターチキンカレー。
第8位『味しみロースかつ丼』【合格】
価格：645.84円
販売エリア：近畿除く全国
とんかつを、出汁が効いた割り下で煮込んだ、味しみの良いロースかつ丼。
第9位『コクと旨味の豚汁』【合格】
価格：354.24円
販売エリア：関東
合わせ味噌を使用した風味豊かでコク深い、具材感のある豚汁。
第10位『若鶏のからあげ（もも）5個入り』【満場一致合格】
価格：302.40円
販売エリア：全国
薄衣でお肉はジューシーな、何個も食べられるうま味ある醤油からあげ。
■TOP10に入らなかった従業員イチ押しメニュー
第11位『お店で揚げたカレーパン』【満場一致合格】
価格：160.92円
販売エリア：全国
※地域により商品の規格が異なる場合あり
スパイスの香りが広がる濃厚なコクのあるカレーパン。
※価格は全て税込
