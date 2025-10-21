９、１０月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」が２１日、発表され、パ・リーグ投手部門でロッテの種市篤暉投手（２７）が初受賞した。「プロ野球選手として投げている間に１回受賞したい賞だったので、今回取れてうれしい気持ちです」と笑顔を見せた。

９、１０月は５試合に登板し４勝１敗、防御率０・９５という好成績。９月２８日の日本ハム戦（ゾゾ）では９回１５三振を奪うなど、５試合３８回を投げて４８奪三振と三振奪取率も高かった。シーズン半ばに腕を少し上げて投げる投法に微調整。それが効果的だった。

「腕を上げたことによって、フィニッシュで腕が振り切れる形ができたのが１番良かったと思いますし、それによってボールを上から叩いてる感覚になったことで、まっすぐの空振りもすごく増えましたし、回転数も増えましたし、スピードも上がったので、そこがほんとに１番かなと思います」と振り返った。

今季は７月まで３勝７敗と黒星が先行。それがチーム低迷の一因でもあった。来季に向けて「１年間通して成績を残してこそ一流ピッチャーだと僕は思ってるので、なんとしてでも１年間同じパフォーマンスができるようにオフも色々考えながらやっていきたいなと思います」と初受賞を来季への弾みにする。